Zone e parametri, nuove regole 

Si va verso nuovi parametri che definiscono i colori delle regioni, a partire dall’Rt, forse già dal monitoraggio della prossima settimana, ma non c'è ancora l'accordo nella maggioranza su coprifuoco e riaperture, con il centrodestra in forte pressing per accelerare la ripartenza di tutti i settori ancora fermi e cancellare il rientro a casa alle 22 e l'asse LeU-Pd a ribadire la necessità di mantenere una linea di prudenza e gradualità nelle scelte in modo che le riaperture siano irreversibili, come lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi ha più volte ribadito. Il risultato del vertice di ieri a Palazzo Chigi è che non è ancora stata fissata la cabina di regia politica per il check alle misure in vigore, annunciato per metà maggio, ma è probabile che già venerdì si decida per il posticipo alle 23 del coprifuoco da lunedì prossimo.

Il pressing

Il centrodestra insiste e presenta al Senato una mozione firmata da tutte le forze politiche, Lega, Forza Italia, Udc e Cambiamo: via il coprifuoco, è la richiesta, anticipare le riaperture previste per giugno e luglio, dunque ristoranti al chiuso, palestre, parchi tematici, fiere, convegni e congressi, consentire l'organizzazione di eventi e cerimonie dando il via libera al settore del wedding, aprire gli stadi al pubblico e i centri commerciali nel fine settimana. «Chiudere gli italiani in casa alle 22 è immorale - dice Matteo Salvini - davanti a questi dati che abbiamo perché continuare a impedire agli italiani di tornare a lavorare con buon senso e in sicurezza?». Parole alle quali fonti del partito del ministro della Salute Roberto Speranza replicano sottolineando che è proprio la «linea della prudenza» ad aver garantito un miglioramento della situazione e, dunque «non va abbandonata».

I parametri

Sul tavolo del governo c'è poi un'altra partita ed è quelladella modifica dei parametri che definiscono i colori delleRegioni. Il fatto è che se il calcolo dell'Rt resta come è adesso, c'è il rischio di nuovi cambi di colore (in peggio) per alcune regioni, cioè le infezioni aumenteranno per via delle riaperture. Però oggi la situazione non è più come quella di un anno fa: grazie alla vaccinazione soprattutto delle persone più anziane i casi saranno meno gravi rispetto al passato e il numero dei ricoveri più basso, dunque – è la tesi che sta spingendo verso nuove valutazioni del rischio – questo termometro “obsoleto” va rivisto, va sostituito con un “Rt ospedaliero”, cioè dalla capacità di rispondere all’emergenza, dalla tenuta del sistema. L’idea, in sostanza, è di ridefinire l’algoritmo che assegna la collocazione in una determinata fascia, tarandolo più che sui nuovi positivi sull’occupazione dei posti letto nei reparti Covid e in terapia intensiva.

La Sardegna, in attesa del ritorno in giallo da lunedì prossimo, ha chiesto nei giorni scorsi una revisione del sistema di classificazione a zone (proposta accolta e sostenuta dai governatori in Conferenza Stato-Regioni) e l’assessore alla Sanità Mario Nieddu ha ripetuto ieri: «La stagione turistica affrontata con il sistema delle zone è una follia totale».

La tenuta samitaria

La proposta su cui si confronteranno nelle prossimeore governo e regioni è di tenere in considerazione la situazione dei malati. In zona ad alto rischio siandrebbe se le prime superano il 20% del totale dei postidisponibili e le seconde il 30% (oggi la soglia critica è rispettivamente del 30 e del 40%). Verrebbero inoltre definite tre fasce d'incidenza, quella a maggior rischio sarebbe fissata a partire da 150 casi su 100mila persone, quella a rischio intermedio scatterebbe se il numero dei contagiati oscillasse tra i 50 e i 150 contagiati ogni 100mila persone; quella più bassa se il numero si mantiene sotto i 50. Al momento non è chiaro se nel nuovo modello di valutazione entreranno anche i dati sui vaccinati e su chi è guarito dalla malattia in tempi recenti e ha ancora gli anticorpi. (cr. co.)

