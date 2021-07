Zone 30, la rivoluzione parte dalle periferie 

La rivoluzione delle “Zone 30” inizia dalle periferie. Sistemata la segnaletica negli ultimi giorni della scorsa settimana, ora in tre quartieri di Sestu hanno preso il via i nuovi limiti di velocità. Nelle strette stradine del rione Dedalo, da sempre alle prese con problemi di parcheggi e viabiltià, ma anche ad Ateneo e a Cortexandra, il rione nato ai margini della ex Carlo Felice, ora gli automobilisti dovranno rispettare il limite dei trenta orari, così da rendere più sicuri anche gli spostamenti con le bicicilette e per i pedoni.

L’annuncio

A dare l’annuncio dell’avvio del progetto per l’istituzione anche nel resto della cittadina delle “Zone 30” è stato il vicesindaco e assessore alla Viabilità, Massimiliano Bullita. «Le zone con limite di velocità 30 chilometri orari», spiega, «sono state avviate con il posizionamento dei cartelli in quei quartieri a forte connotazione residenziale. Partiamo da Dedalo, Ateneo e Cortexandra per poi proseguire con le viabilità del centro che in larga parte coincidono con il centro storico».

I problemi di viabilità

Specie nel rione Dedalo da sempre i residenti deunciano problemi per la viabilità. Il rione, pensato all’inizio per ospitare solo villette, era stato progettato con stradine strette ed un grande parcheggio nei pressi di via Vienna. Il quartiere è poi esploso con grandi condomini, ma anche con abusi in serie: i garage dei privati sono spesso diventati cucine o ambienti abitabili ed i posti auto interni si sono trasformati in giardini. Il risultato è che nelle strade, già sottodimensionate, le auto in sosta hanno causato seri problemi alla circolazione. Lo spirito delle “Zone 30” è anche quello di ridurre l’invadenza delle auto per stimolare l’uso di altri sistemi di spostamento. L’abbattimento del limite a 30 chilometri orari», prosegue Bullita, «avvicina la velocità delle auto e delle moto a quella delle biciclette, consentendone così la coesistenza e viene applicata soprattutto laddove per l’esigua dimensione della sezione stradale non consente la realizzazione di piste ciclabili e in alcuni casi neppure del marciapiedi, per cui risulta essere di vitale importanza per la sicurezza dei pedoni».

Il piano

A coordinare il progetto è stato il comandante della Polizia Locale, Andrea Usai, che si sta anche occupando di attuare il Piano urbano della Mobilità sostenibile, uno strumento di cui si è dotato il Comune e che prevede diversi altri interventi futuri che spingano ad una migliore integrazione tra i vari sistemi di spostamento, limitando l’utilizzo delle auto e rendendo così le strade più sicure per pedoni e biciclette. «Era uno degli obiettivi di programma di questa amministrazione», chiarisce la sindaca Paola Secci, «ora lo stiamo facendo diventare realtà. Gli interventi già realizzati quali nuovi marciapiedi, attraversamenti pedonali illuminati e, ora, le “Zone 30” vanno tutti nella direzione della sicurezza per gli utenti deboli della strada come i ciclisti, ma, soprattutto i pedoni, diversamente abili e mamme con le carrozzine».

I controlli

Ma la segnaletica senza controlli rischia di trasformare la rivoluzione della viabilità in un buco nell’acqua. Da qui la necessità, dopo un primo periodo di assestamento, di effettuare delle verifiche con gli agenti della Polizia Municipale che già nei prossimi giorni monitoreranno il rispetto dei nuovi limiti. «La fruizione in sicurezza delle strade è un vantaggio anche per i commercianti», conclude la sindaca, «che opereranno in un contesto di migliore vivibilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Con i nuovi limiti la velocità delle auto si avvicina a quelle delle biciclette: così consentiremo la convivenza tra i due mezzi