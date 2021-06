Zona industriale, ok alle mense 

È stata approvata durante il consiglio comunale del 7 giugno la variante al progetto del piano Quadro della zona D, ossia la zona industriale di Pill’e Matta, che prevede l’ampliamento della gamma delle tipologie edificatorie nell’area.

«La nostra zona industriale è quella classica - spiega il sindaco Pietro Pisu – dove è presente una certa tipologia di edifici come capannoni artigianali e industriali, strutture connesse alle attività produttive. Con le modifiche al cosiddetto piano casa, abbiamo ora la possibilità di modificare le tipologie e noi, rispettando quanto deciso dalla Regione, abbiamo apportato queste modifiche».

Conflitti d’interesse

Prima della trattazione del punto all’ordine del giorno, i consiglieri Franco Paderi e Rosy Porcu hanno abbandonato l’aula dichiarando di trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse e di non poter, quindi, partecipare alla votazione. La proposta che è stata presentata in Aula dall’assessore all’Urbanistica e vice sindaco Tonino Meloni, prevede l’insediamento di piccoli uffici e sale riunioni, se sono correlati alle esigenze commerciali e produttive, ma anche abitazioni per la custodia e la permanenza negli stabilimenti del personale tecnico indispensabile sia per la sicurezza che per i cicli di produzione di una determinata azienda.

Ma non è tutto: sono anche ammessi gli ampliamenti e la ristrutturazione degli impianti già esistenti purché abbiano l’obiettivo di potenziare l’attività delle imprese. Restano, invece, escluse le residenze private e le aziende agricole, il ricovero di animali e il deposito di materiali nelle aree esterne destinate a parcheggi e viabilità.

Mense aziendali

«Abbiamo dato la possibilità di realizzare le mense aziendali, ma anche le strutture sportive, abbiamo insomma aperto le maglie rispetto a una norma molto ferrea e restrittiva sulle tipologie edificatorie all’interno delle zone industriali», aggiunge Pisu. Resta scettico il consigliere di minoranza Cristian Mereu, assente in aula, ma che qualche giorno prima del consiglio aveva detto che «il progetto del “Piano Quadro della Zona D” era stato elaborato dalla precedente amministrazione, ma fosse attualmente in fase di stallo. Ragion per cui ora si attende di capire come sbloccare la situazione visto che la legge sul Piano Casa è stata impugnata dal Governo e si attende la pronuncia della Corte Costituzionale».

