Zona gialla, fiato sospeso sui dati 

Se dovremo portare la mascherina anche all’aperto, lo dirà il numero di ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti Covid. Varranno i dati di oggi, martedì, giornata che la cabina di regia prende a riferimento nel monitoraggio settimanale del venerdì per decidere eventuali cambi di colore delle regioni. La soglia d’allarme del 10% di letti occupati nelle rianimazioni (sul totale di 204) è cresciuta ulteriormente ieri (13%) con l’arrivo di altri sei degenti, mentre dieci dimissioni nei reparti Covid ordinari allentano la pressione allontanando la linea rossa del 15% (su 1.602): con 227 ricoverati siamo al 14,2% . «Siamo in bilico», ha confermato all’Ansa il commissario dell’Ats Massimo Temussi. «La situazione è molto variabile e c’è molto turnover nelle degenze ordinarie: basta un solo giorno sia per superare le soglie che per rientrare nei limiti». Il tutto, mentre l’incidenza dei contagi per 100mila abitanti resta sempre alta: 137 casi su 100mila abitanti, con i picchi dell’area metropolitana di Cagliari (226), Sud Sardegna (158) e Oristano (144).

Allarme ospedali

Mentre, con quasi un milione di sardi immunizzati, diventa sempre più evidente lo scudo garantito dalle vaccinazioni contro il virus e il rischio di sviluppare la malattia grave, è al contempo sempre più chiaro che in ospedale finiscono i non vaccinati. Non vaccinati e giovani: l’età media dei ricoverati nelle terapie intensive è di 52 anni (significa che diversi sono ragazzi), 67 anni nei reparti Covid ordinari. Intanto al Santissima Trinità (dove sono occupati 92 su 93 posti letto in area medica e tutti gli otto in terapia intensiva) è stato aperto l’ottavo reparto Covid, mentre al Binaghi sono occupati 80 degli 89 posti letto in area medica, e sette degli undici in intensiva. Non va meglio nel Nord dell’Isola: ad Alghero sono tutti occupati i posti letto in area medica; all’Aou di Sassari, 5 ricoverati su 8 posti disponibili in terapia intensiva, due su quattro in ginecologia e 30 su 33 in area non critica. Al Mater Olbia sono occupati quattro dei sei posti in terapia intensiva e 18 su venti in area medica.

La campagna vaccinale

Quasi un milione di vaccinati (981.833) in Sardegna, ma restano 250mila senza neanche una dose (tra questi quasi 12mila tra insegnanti, bidelli e amministrativi della scuola), molti no vax ma anche tanti indecisi, ritardatari e procrastinatori. Con la prossima riapertura generale di settembre, tra scuola, uffici e attività, la priorità diventa immunizzazione un numero quanto più alto possibile di giovani e adolescenti, e infatti si moltiplicano le iniziative a loro dedicate, a cominciare dagli open night (oggi alla Fiera di Cagliari, dalle 20 a mezzanotte, per i 12-35enni) e open day. Una fascia d’età che conta circa 130mila non immunizzati, ma va detto che nelle ultime settimane sono proprio i giovani a fare da traino alla campagna vaccinale. «Oltre ai giovanissimi abbiamo un’altra priorità, cioè la fascia fino ai 60 anni», dice Gabriele Mereu, responsabile delle vaccinazioni e della profilassi a Cagliari e nell’area meridionale dell’Isola. «L’età di chi arriva in ospedale con i sintomi gravi della malattia si è notevolmente abbassata. Diventa quindi fondamentale – spiega – raggiungere la fascia dei 20-60enni ancora non vaccinati». Il 26% della fascia 20-29 anni; il 50% dei 30-39enni; il 30% dei 40-49enni; il 25% della fascia 40-49 anni; il 30% dei 50-59enni; il 15% dei 60-69enni. «Perché è necessario vaccinarsi? Intanto perché ci si protegge dal rischio di ammalarsi gravemente. Ma va ricordato che abbiamo a che fare con la variante Delta del virus, che non solo ha un maggiore indice di infettività, cioè si diffonde molto più velocemente, ma anche un più alto indice di letalità, che significa che quando ti colpisce ti fa più male. Per questo bisogna continuare, anche da vaccinati, a mantenere i presidi di sicurezza, dal distanziamento alla mascherina».

Cambio di strategia

Intanto si sta valutando un cambio di strategia nella campagna vaccinale. «Se a settembre vediamo che negli hub c’è un minore afflusso, potenzieremo i centri vaccinali comunali e i punti mobili che l’Igiene pubblica ha allestito negli ambulatori». Più si va avanti, sottolinea Mereu, «e meno persone avremo da vaccinare. Chi resta sono gli indecisi, coloro che dobbiamo andare a prendere a casa». La strategia comprende il vaccino senza prenotazione, orari di somministrazione più elastici, potenziamento del territorio. «I punti vaccinali mobili, per esempio, ci permetteranno di raggiungere gli anziani, o le persone che per la loro patologia, hanno difficoltà a spostarsi».

