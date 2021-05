Zona franca, riscatto per il centro 

Potrebbe arrivare dal progetto di Zona franca urbana la rinascita del centro storico di Sassari. Un perimetro a fiscalità di vantaggio che potrebbe diventare presto realtà dopo il sì della Regione per sostenere il progetto proposto da Confcommercio Nord Sardegna e dal Comune. «Il progetto si innesta nel quadro normativo nazionale sulle zone franche – spiega il presidente della Confcommercio di Sassari Giuseppe Canu nel corso dell’audizione in Commissione “Attività Produttive” del Consiglio regionale – e permetterà di rilanciare l’economia del centro storico grazie a una politica fiscale molto vantaggiosa per le piccole imprese».

Il degrado

La zona storica della città da anni vive una situazione di degrado, con vie e piazze dove le vecchie botteghe sono diventate spazi vuoti e in abbandono. Vicoli senza il presidio di esercizi e senza passaggio di persone in cui la criminalità trova terreno dove attecchire. «Alcune zone, un tempo vitali, sono diventate il regno di nessuno - denuncia Canu - molti sassaresi si sono trasferiti in altri quartieri, il loro posto è stato preso da immigrati. Da uno studio dell’Università è emerso che il 90% dei delitti contro la persona è stato consumato nel centro storico. Il progetto della Zfu potrebbe rappresentare una svolta».

Il progetto

Il progetto proposto da Confcommercio ha trovato da subito il sostegno del Comune: «Siamo sulla stessa linea - afferma Carlo Sardara assessore a tributi e bilancio - Occorre però valutare bene se coinvolgere l’intero centro storico o limitarla ad alcune zone». Nel progetto redatto dallo studio Pinna Parpaglia di Sassari si trova l’analisi dei dati sulla popolazione residente e sulla presenza di piccole e micro imprese con l’indicazione delle possibili ricadute economiche sul territorio. Il progetto della Zona franca urbana, per ora alle fasi iniziali, consentirà alle attività produttive del centro storico di avere un beneficio immediato in termini di riduzione delle tasse. Le piccole e medie imprese oltre all’azzeramento delle tasse comunali, Irap e Imu, per un periodo fino a 15 anni potranno ottenere agevolazioni sulla tassazione per il lavoro dipendente. Lo strumento individuato è quello del credito d’imposta. Il sì della commissione è arrivato all’unanimità.

I vantaggi

