Zona bianca, niente coprifuoco 

Niente coprifuoco nelle regioni che entrano in zona bianca. Protocolli da applicare anche nella fascia di rischio più bassa, dove però si chiede la ripresa di tutte le attività economiche fin da subito, unico dubbio le discoteche. Il rafforzamento della zona bianca passa definitivamente con un accordo tra Governo e Regioni: in questa area saranno dunque introdotte più regole - con le stesse linee guida che già valgono per la zona gialla - ma ci sarà anche un’ «anticipazione delle riaperture per le quali la normativa vigente dispone già la ripresa in un momento successivo». Dal possibile accesso alle sale da ballo con green pass fino al settore dei matrimoni, passando per i parchi tematici, congressi e piscine al chiuso, nei territori che entreranno in zona bianca nessuna serranda, o quasi, dovrebbe restare abbassata per le restrizioni Covid.

Verso l’estate

La corsa verso la quasi normalità in tutto il Paese entro la fine di giugno è partita, spinta anche dell'’arrivo di 8 milioni e mezzo di dosi entro fine maggio, che completeranno la tranche dei 17 milioni previsti per questo mese. Su questo fronte, la nuova proposta dei governatori lanciata al Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo è di «garantire dosi a chi va in vacanza fuori regione per periodi lunghi, almeno dalle tre settimane in su». Nuove idee e misure annunciate in vista del prossimo monitoraggio, che dovrebbe decretare probabilmente il bianco per Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise. La settimana successiva potrebbe essere il turno di Liguria, Veneto e Abruzzo. E così a seguire il resto del Paese che finirebbe nella zona a più basso rischio entro la fine di giugno.

Niente limiti orari

Anche il coprifuoco scomparirà gradualmente: tramontata l’ipotesi circolata nelle ultime ore di ripristinarlo dalle 24, in zona bianca i governatori hanno ribadito il «superamento delle limitazioni orarie alla circolazione e alle attività», fermo restando il rispetto degli obblighi sull’utilizzo delle mascherine e il «distanziamento per scongiurare gli assembramenti». Eventuali provvedimenti anti-assembramento verranno discrezionalmente applicate laddove serve. Resta inoltre «il riferimento per lo svolgimento delle attività» che è quello delle Linee guida per la riapertura.

I protocolli

A essere soddisfatto dell’intesa con i governatori, rappresentati da Massimiliano Fedriga, è lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza: «Cè la consapevolezza che serve ancora prudenza e gradualità». I protocolli delle Regioni sono stati sottoposti ad una nuova revisione da parte del Comitato tecnico scientifico, anche se su alcuni punti le Regioni chiederanno un chiarimento, considerando le mutate condizioni epidemiologiche rispetto alle settimane precedenti.

Il virologo

«Un rialzo dei contagi ce lo aspettiamo, un colpo di coda del virus dovuto a tutte queste riaperture ci potrebbe essere ma confidiamo di non vedere più tutti i casi gravi del passato. Purtroppo però abbiamo ancora troppi morti», ha detto ieri a Rai Radio1 il virologo Fabrizio Pregliasco. Il rialzo ci potrebbe essere «via via che le riaperture aumentano, per questo dico che ci deve guidare il buon senso. Quando avremo il 40-50% della popolazione coperta dal vaccino potremo fare come gli Usa ora. Insomma, noi siamo ancora al primo tempo, mentre gli americani sono già alla sequenza finale». Riguardo l’eventualità che il Paese diventi tutto zona bianca? «Mi piace di più l’idea di zona bianca rinforzata lasciando ancora il coprifuoco».

RIPRODUZIONE RISERVATA

