Zona artigianale, riaprirà lo svincolo sulla 554 

L’Anas lo chiuse 12 anni fa perché lo riteneva pericoloso, ma adesso lo svincolo di via XXI aprile sulla statale 554 riaprirà. È stata approvata la delibera di Giunta con il progetto definitivo ed esecutivo. Verrà ricreata la corsia di decelerazione e si potrà quindi di nuovo uscire dalla strada all’altezza del km 5,8. Non solo: verrà anche riqualificata la via, attualmente in condizioni precarie, con il manto stradale pieno di buche e avvallamenti e l’illuminazione assente nel tratto in cui si immetteranno nuovamente le auto dalla statale.

I passi

«Ci sarà la posa dell’asfalto, verrà realizzata la rete fognaria per le acque meteoriche e installata l’illuminazione pubblica a led», afferma l’assessore comunale dei Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. I lavori costeranno complessivamente 130mila euro, soldi del bilancio di previsione. I tempi? «Una volta concluso l’iter amministrativo, verrà dato l’affidamento dei lavori all’impresa aggiudicataria», spiega Nonnoi, «ci potrebbero volere tra i 3 e i 4 mesi, anche se mi auguro avvenga prima». Nel 2017 l’Anas ha dato parere favorevole al progetto di riapertura dello svincolo, che in passato era anche di entrata, non solo di uscita. Prima della costruzione della strada statale, via XXI Aprile si chiamava Strada di S’Ecca e S’Arena e veniva utilizzata per raggiungere le zone agricole dal centro di Monserrato. Attualmente sono presenti alcune attività artigianali, ma quando lo svincolo era aperto ce n’erano molte di più: la chiusura infatti ha provocato un calo degli affari talmente drastico che alcune hanno abbassato la saracinesca per sempre, altre si sono trasferite.

La storia

«Lo svincolo fu chiuso 12 anni fa, ma al contempo furono lasciati aperti gli incroci a raso appartenenti ad altri Comuni dell’hinterland», osserva il sindaco Tomaso Locci, evidenziando che è dal 2016, da quando si insediò con la sua amministrazione, che viene chiesta la riapertura: «L’Anas ci diede una risposta positiva. Poi, come si sa, venne il commissariamento del Comune, e di conseguenza il lavoro svolto fu vanificato dall’inerzia del commissario. Questo ha comportato dover ricominciare daccapo nel 2019». La nuova viabilità ridarà ossigeno alle attività presenti in via XXI aprile, rimarca il primo cittadino: «Quest’area commerciale potrà finalmente riavere i benefici derivanti dal traffico veicolare della 554. Sarà un’opportunità anche per creare nuovi progetti nelle zone limitrofe e far sì che tutti i monserratini abbiamo un nuovo ingresso in città» Ci tengo a ringraziare il direttore generale dell’Anas, l’ingegnere Francesco Ruocco, l’assessore Nonnoi, gli uffici e il presidente della commissione consiliare Ignazio Tidu, e ovviamente l’intera maggioranza».