Zola crede nella riscossa dei rossoblù 

Il suo Forza Cagliari arriva da Puntaldia: «La squadra deve ritrovarsi, mi sorprende che sia laggiù». Gianfranco Zola, che del club rossoblù è stato giocatore nelle ultime due stagioni della sua carriera, riportandolo in A («Fu un anno di goduria») e salvandolo, e in tempi più recenti da tecnico, oggi commenta partite per un network: «È un lavoro che mi permette di fare delle analisi quasi da allenatore», ha detto ieri a Il Cagliari in diretta, su Videolina, Radiolina e Unionesarda.it, «con leggerezza e positività». Parla da tifoso, ma senza cadere nel pietismo, della situazione del Cagliari, invischiato nella zona più pericolosa della classifica. E con un riferimento personale, indica la strada per uscirne fuori: «La mia carriera viene da un percorso lungo, pieno di difficoltà. Ma, quando si ha una passione, e la si vive con anima e corpo, lavorando tanto, si riesce anche a superare gli ostacoli».

Zero pressione

Il discorso scivola velocemente su Cagliari-Udinese. Sfida della vita? No: «È importante per i tre punti e dal punto di vista psicologico, anche perché pure i friulani sono coinvolti nella lotta. Non sono mai stato un fan della pressione, forse perché il mio ruolo in campo potevo assolverlo meglio a mente sgombra. Parlare di ultima spiaggia non aiuta. La squadra deve però capire l’importanza della partita». A chi gli chiede se accetterebbe una nuova chiamata del Cagliari, replica: «Non so che cosa farei. Mi occupo di altre cose, importanti per me, per la mia famiglia e sono contento. Spero che il Cagliari raggiunga presto la sua dimensione: non può essere questa». Un pensiero ce l’ha anche per Mazzarri, pur senza interferenze sul suo lavoro: «Non è mai semplice subentrare, è una squadra che sta cercando di trovare una sua identità. In questo momento mi sembra un po’ corta. Sono arrivati tanti pareggi, ma non sono sufficienti per tirarsi fuori: serve vincere». Il prossimo step? «Raggiungere equilibrio anche nella fase offensiva». Appena un successo alla diciassettesima giornata non è un segnale incoraggiante: «Sono sorpreso. A inizio campionato dissi che il Cagliari poteva essere una rivelazione. E ci credevo».

L’erede

Nel podio dei calciatori sardi, Zola è senz’altro nel gradino più alto. Ma ha già designato un erede: «Barella sta crescendo in modo esponenziale quanto a personalità, carisma e dal punto di vista fisico. Lo feci giocare a Cagliari in Coppa Italia con il Parma per la prima volta. Se poi diventerà capitano dell’Inter, potrebbe essere che le stesse qualità di leadership possano essergli riconosciute anche in Nazionale». E Joao Pedro? «Vidi subito, dalla panchina rossoblù, che aveva qualità e personalità: non è una sorpresa. Lo è invece vederlo segnare così tanti gol: ha trovato un equilibrio che lo porta a migliorare di continuo». Chiesa-Joao-Insigne nuovo tridente azzurro? «Sarebbe un attacco in grado di garantire soluzioni contro qualsiasi tipo di difesa». Elogia Carboni: «Lui è la conferma che la Sardegna continua a produrre giocatori di qualità». E Deiola? «Deve crescere nel palleggio: si farà».