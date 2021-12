Zinnias, il quartiere dei servizi 

Una distesa di campi di grano, greggi di pecore al pascolo minacciate dalle volpi. Questo era Zinnias agli inizi degli anni ‘70. Oggi è un quartiere residenziale ricco di servizi e dopo il boom degli anni ‘80 è in continua espansione. «Vivo in questa zona con mio marito dal 1975, nella via siamo stati i primi. La nostra casetta nasceva in mezzo al bosco e ai campi di grano, non c’era nessun'altra abitazione, tranne la storica pizzeria della famiglia Scattu. Dopo qualche anno hanno iniziato a costruire. Adesso ci sono tanti servizi, si sta bene, è tranquillo, ho la fortuna di avere vicini di casa meravigliosi». Parola di Silvia Mereu, 76 anni. Si fa presto ad arrivare alla nota dolente dell’intero quartiere: via Emilio Lussu, strada sterrata e costellata di buche, senza illuminazione e impraticabile dopo grandi piogge.

La denuncia

In tanti anni abbiamo pagato tutto quello che c’era da pagare, per avere l’asfalto e l’illuminazione. Non c’è neanche un lampione che illumini questa zona. Non è facile per chi abita e anche solo per chi deve passare a piedi. È vergognoso! È una via così carina, stanno costruendo belle case e ci vivono tante famiglie, non intervengono neanche a pulire. Sarebbe bello fosse più curata. C’è un canale sotterraneo, forse la causa di tutti i problemi. Quando avevano iniziato a costruirlo alcuni operai mi dissero che l’intenzione successiva sarebbe stata quella di asfaltare la via. Sono passati più di trent’anni e siamo ancora così». conclude la signora.

Il negozio

Nel quartiere la tabaccheria della famiglia Muceli, aperta nei primi anni ‘80, è ancora oggi un importante punto di riferimento per i residenti. «Noi siamo arrivati qui da Gairo, nel 1969. – ricorda Piero Muceli, 57 anni, proprietario della tabaccheria – A Zinnias c’erano pochissime case, era aperta campagna. Mio padre negli anni ‘80 ha aperto il negozio, a cui si è aggiunta l’edicola. Piano piano la zona è cresciuta, ospitando anche persone dai paesi vicini, una decina d’anni dopo è stato costruito anche il campo da calcio. Nei primi tempi c’era solo un piccolo negozio di alimentari, quando hanno iniziato a costruire i supermercati lo hanno fatto morire. Io credo sia un bel quartiere, tranquillo e silenzioso, tenuto bene», conclude.