Zinnias, allenamento tra i liquami 

I risultati del campo dicono che il ritorno in Prima categoria dopo otto anni profumano di euforia. Invece l’aria che accoglie i calciatori della Castor allo Zinnias è ammorbata da un odore fetido di fogna. L’impianto è in tilt da tempo e da qualche giorno i liquami scivolano nel piazzale, costellato di buche, antistante il Teatro Tenda, palazzetto che ospita le squadre di pallacanestro, a poca distanza dalla scuola elementare di via Segni. Nel polo sportivo di Zinnias le condizioni per praticare calcio sono sotto il livello di sicurezza: fogne a parte, il campo sterrato non è omologato e chi si allena lo fa senza copertura assicurativa.

Fogna nei parcheggi

Accanto al muro di cinta dell’impianto sportivo, all’altezza dell’ingresso riservato ai mezzi di soccorso, insiste quella che è a tutti gli effetti una fogna a cielo aperto, da cui provengono miasmi e cattivi odori. L’impianto fognario è otturato lungo la rete. Perché in effetti nello spogliatoio gli scarichi non sono ostruiti, l’interruzione è qualche metro più avanti rispetto ai locali. La fogna trova sfogo vicino al cancello, dove i rovi nascondono lo sversamento e avvolgono anche i tubi del gas, altro pericolo che la società sportiva ha provveduto a segnalare. «Stiamo svolgendo attività sportiva in un luogo tutt’altro che sicuro – spiega Marco Ferrai, 52 anni, presidente Castor – In più, non essendo il campo omologato, in caso di infortunio i ragazzi non sono coperti da assicurazione. Non ci sono le condizioni minime per utilizzare la struttura».

Il Comune

Allo Zinnias i granata possono soltanto allenarsi. Lo fanno in condizioni critiche, perché dopo l’ultimo intervento di manutenzione, commissionato dal Comune a una ditta specializzata, più che a quello di un campo di calcio il fondo assomiglia a un terreno coltivato. L’assessore allo Sport, Lara Depau (53), spiega: «Abbiamo dato mandato agli uffici per avviare le procedure necessarie a realizzare i lavori».