Zes, la Sardegna corteggia gli Emirati 

La ministra per il Sud ritiene che queste aree possano garantire nuova linfa per il sistema produttivo: «Presenteremo agli investitori nazionali e internazionali le opportunità delle Zone economiche speciali e le semplificazioni burocratiche che stiamo costruendo nel Mezzogiorno grazie ai finanziamenti previsti dal Pnrr. Il decollo delle Zes rappresenta la principale opportunità di sviluppo per l'economia del Sud ed è bene avviare da subito un coordinamento costante tra chi le gestisce in concreto sul territorio e gli organi centrali dello Stato».

Al centro della missione dell’esponente del governo Draghi ci sarà anche la Zes isolana: così come concordato durante una riunione che ieri ha coinvolto gli uffici della presidenza del Consiglio e i rappresentanti delle otto aree caratterizzate da una pressione fiscale limitata e da una serie di norme capaci di tutelare i nuovi investimenti. Lavori a cui ha preso parte anche Paolo Esposito, direttore dell’Agenzia per la Coesione.

La Zona economica speciale della Sardegna punta sull’Expo di Dubai per attrarre nuovi investimenti. Il 21 e il 22 marzo la ministra per il Sud Mara Carfagna volerà negli Emirati per valorizzare le opportunità fornite da territori, politica fiscale di vantaggio e miglioramento delle infrastrutture garantito dalla declinazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La riunione

La Zes sarda è determinata a intercettare nuovi investitori capaci di dare basi più solide alla ripresa economica. Un’opportunità per tutte le imprese attive sull’Isola. Quello di Dubai sarà solo il primo di una serie di appuntamenti.

Le vocazioni specifiche

L’esponente di Forza Italia richiama anche l’importanza di una strategia manageriale ritagliata sulle peculiarità dei vari territori coinvolti. Differenziazione che dovrà riguardare anche la Sardegna: «Mentre avviamo bandi e cantieri è necessario anche precisare la vocazione strategica di ciascuna Zes, per spiegare quali sono le opportunità che apriamo alle imprese italiane e straniere, in quali settori e con quali prospettive. Un’attività di informazione alla quale intendo dedicare una serie di appuntamenti in Italia e all'estero. Sono certa – conclude Carfagna – che sapranno utilizzare al meglio le risorse del Pnrr».

