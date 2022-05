Zecche, esplode l’emergenza 

Allarme zecche in città. Aumentano le lamentele da parte dei cittadini per una situazione che, da circa un mese, a Carbonia è diventata ingestibile. Tra erbacce alte di aiuole e marciapiedi, per non parlare della pista ciclabilee sono arrivate le zecche e con loro anche il malcontento da parte dei cittadini. Ha preso il sopravvento la paura per la propria salute e soprattutto per gli animali.

La preoccupazione

«La situazione è diventata impossibile da gestire. – racconta Claudia Oliva- Ho due cani che porto spesso a Serbariu, nel vecchio campo da calcio e l’ultima volta ho avuto la sorpresa. Arrivata a casa ho trovato venti zecche. In più una che saliva sul braccio di mia figlia. La situazione è molto pesante anche perché ovunque io mi sposti non ho la sicurezza di poter passeggiare tranquilla. Non mi era mai capitata una cosa del genere». Non è l’unica ad essere preoccupata. Anche Jessica Pusceddu, cittadina e mamma di Carbonia, ha espresso il suo turbamento: «Abito nella zona del Lotto B vicino alla pineta di Rosmarino - spuega - qualche giorno fa sono uscita a fare una passeggiata con miei figli di sei e tre anni e i cani. Una volta tornata a casa mi sono accorta di avere una zecca che camminava sulla mia fronte. Ho paura di trovarle ancora in casa perché ho anche il cortile. Avendo anche i bambini cosi piccoli sono molto turbata perché con le zecche non si scherza».

Sono varie le zone colpite da questa vera e propria infestazione nella città mineraria e si concentrano maggiormente nei luoghi in cui il decoro urbano viene lasciato a se stesso. «Sta diventando molto complicato uscire a fare una passeggiata - racconta Maurizio Lai - La nostra zona, Santa Caterina è circondata da erba alta e ci troviamo costretti a far camminare il cane in mezzo alla strada a nostro rischio e pericolo. La situazione sta diventando insostenibile perché non si può più uscire tranquillli». È dello stesso parere Giulia Marongiu, che allarmata spiega: «Noi proprietari di cani siamo molto in ansia per la situazione. Facciamo la prevenzione ma non basta più. Qualche giorno fa ho dovuto aumentare il dosaggio dell’antipulci con una pastiglia proprio perché, dopo una passeggiata con il mio cane, nelle vicinanze della pista ciclabile, ci siamo ritrovati sommersi dalle zecche. È talmente pieno che la situazione è veramente fuori controllo».

L’appello

Anche in ambito professionale la situazione sta creando enormi disagi: «La pulizia nei saloni è sempre la priorità – dice stremata Stefania Bellanca, toelettatrice per animali domestici di Carbonia - da quando c’è questo problema mi ritrovo a dover sanificare più volte per evitare un’infestazione. Sono incredula e qualche giorno fa ho avuto a che fare con un cane che aveva ben 47 zecche – spiega – Consiglio sempre ai clienti di fare molta attenzione e di prevenire immediatamente andando anche sul naturale con oli adatti. Mi auguro che la situazione si sistemi il prima possibile perché è importante salvaguardare noi stessi e i nostri animali».

