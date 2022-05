Zavattaro in pole per la Asl 

Doveva essere il giorno del manager, ma per avere la nomina si dovrà attendere ancora. Della rosa di nomi proposti dai sindaci al presidente Christian Solinas, quello di Francesco Zavattaro è in pole position davanti a quello dell’ogliastrina Grazia Cattina. A Zavattaro, classe 1957, già direttore generale in Abruzzo, mancherebbe giusto un passaggio burocratico. Dopo tanta attesa serve solo un po’ di pazienza, prima che possano venire al pettine tutti i nodi che attanagliano la sanità ogliastrina.

Prudenza

Davide Burchi, 44 anni, presidente della conferenza socio sanitaria, è persona prudente. «Se non ci sono novità, procediamo come concordato in conferenza, ossia convocando i consigli comunali a Cagliari. Ci dicano se ci sono problemi di natura formale perché possiamo fare le nostre valutazioni». Tito Loi, due legislature da sindaco di Osini e altre due da vice, dall’86 è in Radiologia a Lanusei. In settembre lascerà il reparto. «Attendiamo oggi per la risposta e poi domani convocheremo consigli comunali, anche nel caso in cui venga nominato un dg diverso da quelli proposti, perché vorrebbe dire che abbiamo mal riposto la fiducia e ne prenderemo atto. Quelli proposti, sono candidati che hanno tutte le caratteristiche per gestire un piano di rilancio e rinascita dell’ospedale, sono difficilmente controllabili e questo è un bene. Capiamo che è un momento delicato, però la scelta va fatta subito. La mancanza di dg incide perché a breve si parlerà di atto aziendale e di nomina dei primari».

Oltre il guado

Adriano Micheli, è il portavoce del comitato “Giù le mani dall’Ogliastra”, 57 anni. «Siamo andati a Cagliari, abbiamo ascoltato le parole del presidente, sono già passate diverse riunioni e ancora la nomina ufficiale non arriva. Ci sentiamo presi in giro da chi dovrebbe garantirci i servizi essenziali per poter vivere in Ogliastra. Andremo avanti con le nostre lotte, anche in maniera più incisiva, per rivendicare il diritto di essere alla pari di tutti i cittadini sardi», Ivan Mameli, 37 anni, sindaco di Bari Sardo, guarda avanti. «Sono fiducioso ma bisogna chiudere la partita, perché stiamo andando avanti senza una figura apicale che faccia da guida».