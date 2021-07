Zanzare, torna l’incubo dell’estate 

Non danno tregua. Zanzare e insetti tormentano oristanesi, soprattutto a Torregrande ma anche in diverse zone della città. A completare il quadro anche l’invasione delle blatte e puntuali fioccano le segnalazioni e le proteste con le richieste di intervento urgente sia al Comune che alla Provincia.

I disagi

Il momento peggiore è la sera. Sul lungomare ma anche nel resto della borgata è impossibile stare all’aperto. «È pieno, siamo invasi – spiega Rita Mura, residente nella località costiera - quest’anno sembra addirittura peggio. Ci siamo attrezzati con zanzariere, per uscire dobbiamo usare antizanzare ma non è possibile». Problemi simili anche in città mentre in spiaggia si deve fare i conti anche con altri insetti. «Non so cosa siano, ma soprattutto nel lato destro ogni tanto capita di ritrovarsi qualche insetto sopra il telo – ribadisce Lucia Barigazzi, milanese in vacanza nella borgata – è un peccato perché questo litorale è davvero bello».

La Provincia

Nell’ente di via Carboni al momento non sarebbero arrivate segnalazioni di situazioni di emergenza. «La disinfestazione va avanti tutto l’anno – assicura l’amministratore straordinario Massimo Torrente – d’estate il servizio viene anche potenziato». I problemi però restano e sono sempre legati anche alla carenza di mezzi e personale, rispetto al passato. Dalla Regione sono stati confermati un milione e 566 mila euro per la disinfestazione di tutto il territorio provinciale, 3 mila chilometri quadrati.

La presenza degli stagni rende l’Oristanese un territorio particolarmente a rischio, anche a causa della Febbre del Nilo. «Ormai abbiamo un sistema di sorveglianza collaudato con le trappole degli insetti pungitori distribuite in tutto il territorio – spiega Enrico Vacca, 57 anni, medico dell’Assl –Quest’anno il virus della Febbre del Nilo non è stato rilevato». Fondamentale la prevenzione: «Bisogna eliminare i focolai larvali, tramite il controllo delle acque stagnanti. Ovviamente una buona disinfestazione deve diventare la prassi operativa e preventiva».

