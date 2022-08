Zanzare infette al San Martino  

Proprio in quest’ultima, il 9 luglio scorso è stato ritrovato un pool di zanzare in cui gli esiti degli esami sulla presenza della Febbre del Nilo hanno dato esito positivo. «Nella provincia di Oristano è stata riscontrata una positività virologica su un pool di insetti, sito nell’ospedale San Martino», spiega Stefano Cappai, esperto dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale dell’Istituto Zooprofilattico. «Nessun allarme e nessun allarmismo», prosegue il medico veterinario Cappai, «Oristano è un territorio in cui già dal 2011 si sono registrati casi di positività anche nell’uomo e ora questi ultimi dati saranno confermati dal Centro di Referenza Nazionale di Teramo. Intanto resta ricoverato in Rianimazione l’uomo di 72 anni che è ricoverato nell’ospedale oristanese. In seguito a questa notizia, il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna nei giorni scorsi aveva firmato un’ordinanza di 10 pagine con cui si evidenziano le misure da adottare per prevenire e controllare la diffusione della West Nile Disease.

Restano accesi i riflettori sulla circolazione del virus della Febbre del Nilo, la West Nile Disease. A Oristano sono quattro le trappole posizionate dagli esperti dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna: due si trovano in aziende private, una al Tribunale ed una presso l’ospedale San Martino.

Il caso

Proprio in quest’ultima, il 9 luglio scorso è stato ritrovato un pool di zanzare in cui gli esiti degli esami sulla presenza della Febbre del Nilo hanno dato esito positivo. «Nella provincia di Oristano è stata riscontrata una positività virologica su un pool di insetti, sito nell’ospedale San Martino», spiega Stefano Cappai, esperto dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale dell’Istituto Zooprofilattico. «Nessun allarme e nessun allarmismo», prosegue il medico veterinario Cappai, «Oristano è un territorio in cui già dal 2011 si sono registrati casi di positività anche nell’uomo e ora questi ultimi dati saranno confermati dal Centro di Referenza Nazionale di Teramo. Intanto resta ricoverato in Rianimazione l’uomo di 72 anni che è ricoverato nell’ospedale oristanese. In seguito a questa notizia, il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna nei giorni scorsi aveva firmato un’ordinanza di 10 pagine con cui si evidenziano le misure da adottare per prevenire e controllare la diffusione della West Nile Disease.

Gli insetti

Dopo la scoperta del caso di positività sugli insetti finiti nella trappola dell’Istituto zooprofilattico di Sassari, «spetta a Regione e Provincia valutare se intervenire con un’azione ulteriore, oltre all’intervento larvicida, anche sugli insetti adulti», prosegue il medico veterinario Stefano Cappai.

È in fase di attuazione una sorveglianza attiva e passiva, che è molto importante intensificare in questo periodo, almeno fino a novembre, come previsto dal Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi. «Dal 2016 – prosegue l’esperto dell’osservatorio dell’Istituto zooprofilattico – il piano integrato prevede un flusso continuo di informazioni proprio per attivare le azioni necessari in seguito al riscontro della positività».

I controlli

Mentre non è escluso che altri casi di positività si possano riscontrare nelle prossime settimane, il piano quinquennale nazionale prevede un’attività di controllo serrato tra marzo e novembre: «Nella nostra Isola effettuiamo i controlli durante tutto l’anno proprio perché siamo una regione ad alto rischio- conclude il veterinario dell’Izs Stefano Podda- la West Nile è tipicamente evidente in questi mesi ma sarà necessario prestare attenzione anche all’inizio della stagione invernale».

