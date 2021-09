Zafferano, guanto di sfida a San Gavino 

«Zafferano di qualità»: lo dice l’assessore all’agricoltura del Comune di Sanluri, Paolo Usai, che ha pronto il disciplinare per il nuovo marchio collettivo, seguendo il percorso di civraxu, fregola, pasta e semola. «La certificazione - ricorda Usai - è un riconoscimento che incentiva il ritorno sui campi. In questo caso dei giovani che non sono emigrati e hanno preferito riappropriarsi del fiore viola, una spezia della nostra tradizione e che ha dimostrato di avere grosse potenzialità».

Il marchio

L’iter per arrivare al marchio “Prodotto di Sanluri” è iniziato cinque anni fa, quando l’amministrazione comunale, attraverso un comitato promotore, s’impegnò a costruire un’alleanza tra l’agenzia Laore, consumatori, agricoltori, panificatori, nutrizionisti e cerealicoltori a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari del territorio. «All’inizio – ricorda Usai - è stata forte la resistenza degli stessi piccoli produttori, che pure sono tanti. La testardaggine di pochi è stata vincente col successo del pane, su civraxu de Seddori . Ed è stato anche il punto di partenza per estendere il certificato di qualità ad altri prodotti».

L’oro rosso

Da qui i primi passi per la valorizzazione dello zafferano, la più antica produzione della terra locale. Da un’indagine del comitato promotore è emerso che i proprietari dei campi agricoli lo hanno sempre coltivato per uso famiglia. «I miei nonni - aggiunge Usai - lo producevano circa 70 anni fa. La tradizione è stata la spinta ad andare avanti. Tanti giovani che si sono rimboccate le maniche e oggi lo zafferano di Sanluri è sul mercato. Col marchio sarà tutto più facile».

I giovani

Simone Figus, 36 anni, geometra, è uno dei tanti che ha cercato, su un pezzo di terra dei genitori, di inventare grazie alla coltivazione dello zafferano il suo posto di lavoro: «Non è facile ma non mollo. L’idea è nata cinque anni fa, condivisa dalla mia ragazza, Francesca. La produzione é facile: basta un piccolo appezzamento di terra per piantare il bulbo. Più difficile la ricerca dei clienti: per vendere le nostre confezioni, tre volte la settimana presentiamo il prodotto nei negozi alimentari e panetterie. Il clima e la terra sono gli stessi che hanno portato in alto San Gavino: noi ci crediamo».

«A breve -conclude Usai – il disciplinare verrà presentato all’agenzia Laore poi al Consiglio comunale, infine la registrazione alla Camera di Commercio. È un prodotto biologico, la certificazione non richiede particolari requisiti. È sufficiente che venga coltivato e prodotto a Sanluri».

