Yuri, il piccolo angelo che sfidò il destino 

Partito il conto alla rovescia, mamma e papà hanno messo da parte il cronometro dedicando tutta la vita a rendere speciale la breve esistenza del loro unico figlio. Genitori esempio d’amore per tutti, Aurelio Argiolas e Gabriella Sanna sapevano che il cuore fragile del piccolo Yuri avrebbe potuto smettere di battere prima del loro. Lo sapevano dai primi mesi dalla nascita, quando i medici avevano diagnosticato una mucopolisaccaridosi sul neonato, rara patologia genetica che pian piano ha deteriorato gli organi del bambino. Dentro di loro però marito e moglie non si sono mai arresi, convinti che prima o poi il piccolo guerriero avrebbe sconfitto la malattia. Una speranza tramontata martedì, quando Yuri, 16 anni, si è spento improvvisamente nel suo letto lasciando un vuoto incolmabile. Ma soprattutto un insegnamento dal valore inestimabile per chiunque: «La vita va vissuta fino all’ultimo secondo».

Il lutto

Il dramma della famiglia Argiolas scuote la comunità di Assemini e non solo. Mamma e papà non hanno la forza per parlare. I familiari non dimenticheranno mai il loro nipotino: «Nel dramma, Aurelio e Gabriella sono stati un esempio per tutti. Così come lo stesso Yuri che, nonostante i problemi di salute, amava la vita e lo ha dimostrato fino all’ultimo giorno». I medici avevano diagnosticato la mucopolisaccaridosi quando il piccolo aveva tre mesi: «Negli anni – continuano i parenti – è stato sottoposto anche a diversi interventi di trapianto. Dall’anno scorso era tetraplegico. In ogni caso lui sognava un matrimonio e i genitori erano convinti che prima o poi la malattia sarebbe stata sconfitta. Nessuno si aspettava di dover affrontare questo lutto: martedì mattina Yuri aveva passato la giornata felice in piscina con il papà. Dopo poche ore il dramma».

Chi era Yuri

Mamma e papà hanno dato tutta la loro vita per rendere felice il figlio: «Vivevano per lui, hanno esaudito ogni suo desiderio, viaggiavano dappertutto nonostante le difficoltà economiche. Per loro non c’era la malattia, ma il loro bambino: la vita prima di tutto. Aurelio e Gabriella hanno dimostrato a tutti noi che non bisogna arrendersi e mai rinunciare alle gioie che la vita può regalare alle famiglie anche in situazioni difficili. Mai smettere di lottare». Anche Yuri, in questo senso, è stato un esempio per tutti: «Era intelligentissimo, conosceva la patologia di cui era affetto e, non a caso, aveva dedicato la tesina della terza media proprio a un’analisi sulla mucopolisaccaridosi. Era un ragazzo positivo che incoraggiava gli altri, primi fra tutti i genitori. Amava gli animali, il mare e la piscina. Il vuoto lasciato è incolmabile e noi non lasceremo mai soli i suoi genitori».

La fede

Tutta la famiglia, Yuri compreso, è testimone di Geova: «Oltre all’amore dei genitori, quello che ha sostenuto Yuri è stata la forte fede che nutriva in Dio, che ha sempre visto come una persona reale e un amico al suo fianco ora più che mai. Era certo che il suo più grande amico, Geova, lo stava sostenendo nella sua sofferenza ed era certo che molto presto avrebbe potuto ridargli la gioia di avere una salute perfetta in una terra libera da ogni tipo di dolore. Noi ora salutiamo Yuri non con un addio ma con un arrivederci: a presto caro guerriero amico di tutti».

I funerali del piccolo Yuri oggi alle 17 nel cimitero di Assemini.

