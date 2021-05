Yates attacca, Bernal controlla 

Fra attaccanti e difensori, il 104° Giro d'Italia di ciclismo si avvicina all'epilogo milanese di domani a cronometro. A due tappe dalla fine ci sono certezze che continuano a non sgretolarsi, perché Egan Bernal vede scorrere i giorni, tenendosi incollata addosso la maglia rosa. È vero che c'è chi, come Simon Yates - vittorioso, dopo una bella azione a 6 km dall’arrivo - continua a nutrire ambizioni da primato, ma le forze scarseggiano. Sarà dura tornare all'attacco oggi. Per tutti.

La lotta in salita

In ogni caso, anche ieri, l'inglese ci ha provato e, oltre ad aggiudicarsi con merito la tappa, si è avvicinato pericolosamente non tanto al primo, quando al 2° posto di da Damiano Caruso, che si è difeso a denti stretti sulla salita dell'Alpe di Mera, cedendo solo 32”. Bernal, invece, ne ha dovuti cedere 28”. Il colombiano, rispetto a Sega di Ala, questa volta non ha risposto allo scatto repentino e spaccagambe di Yates, continuando a salire col proprio passo, “trainato” da Castroviejo e Martinez. È la forza della Ineos. Caruso, in ogni caso, c'è ed è sempre secondo nella generale, alla vigilia delle due tappe decisive: oggi la Verbania-Valle Spluga/Alpe Motta presenta due salite oltre i duemila metri (San Bernardino e Spluga), un arrivo a 1.727. Non sarà una passeggiata, anche perché le medie restano altissima.

Caruso ci prova

Ieri la tappa presentava un dislivello di 2.811 metri, nonostante il “taglio” del Mottarone (dopo la tragedia della funivia). Tutto è accaduto sull'ultima salita, lunga 9,7 chilometri con punte del 14% di pendenza. Yates è scattato, Bernal non ha risposto, Caruso sì («Lo dovevo a me stesso») e ha pagato ma l'enorme esperienza maturata in carriera lo ha salvato: bravo a conservare il podio virtuale.

Ordine d’arrivo : 1. Simon Yates (Gbr, Bike Exchange) km 166 in 4h02’55”, media 41,002 km/h, 2. João Almeida (Por, Deceuninck) a 11”, 3. Egan Bernal (Col, Ineos Grenadiers) a 28”, 4. Damiano Caruso (Ita, Bahrain Victorious) a 32”, 5. Aleksandr Vlasov (Rus) st, 6. Dan Martin (Irl) a 42”, 7. Daniel Martinez (Col) a 49”, 8. Koen Bouwman (Ola) a 1’25”, 9. Tobias Foss (Nor) st, 10. Romain Bardet (Fra) st, 11. Hugh Carthy (Gbr) st.

Classifica : 1. Egan Bernal in 81h13’37”, 2. Caruso a 2'29”, 3. Yates a 2'49”, 4. Vlasov a 6'11”, 5. Carthy a 7'10”, 6. Bardet a 7’32”, 7. Martinez a 7’42”, 8. Almeida a 8’26”, 9. Foss a 10’19”, 10. Martin a 13’55”.

RIPRODUZIONE RISERVATA