Yachting club, nessun abuso 

Il Tribunale di Oristano ha assolto per non aver commesso il fatto Ignazio Pinna e gli altri soci della Nautica e Servizi Srl della famiglia Pinna dall’accusa di abuso edilizio. E cioè: aver modificato abusivamente il loggiato del fabbricato principale del suo impianto alla foce del Temo e di aver demolito parte della roccia confinante per creare un aumento volumetrico non consentito.

La storia

Tutto era scaturito da un sopralluogo effettuato nel 2019 dalla Guardia forestale insieme a un tecnico dell’Ufficio comunale: le successive comunicazioni avevano motivato la Procura della Repubblica ad attuare il sequestro preventivo delle aree interessate. La Nautica e Servizi Srl contestando i rilievi del Comune ha dimostrato che i presunti abusi, in realtà, erano stati regolarizzati con pratica di sanatoria negli anni Novanta di cui nessuno in Comune si ricordava. L’assoluzione piena è stata conseguente, con il dissequestro delle aree e la restituzione del bene ai suoi proprietari. Quello fra la Nautica Pinna e il Comune di Bosa sul progetto di uno yachting club è uno scontro che, negli anni, si è sviluppato davanti al Tar e al Consiglio di Stato, finendo sotto la lente di ingrandimento della Procura, chiuso ora con assoluzione. La Nautica e Servizi srl aveva presentato un progetto per realizzare uno yachting club nell’area di sua proprietà, trasformando volumetrie già esistenti e creando così un’attività con una ventina di posti di lavoro. Il Comune non si era opposto all’idea ma aveva evidenziato l’esistenza di forzature urbanistiche che non consentivano la realizzazione dell’opera. All’ufficio tecnico, però, s’erano scordati l’esistenza di sanatoria regolarizzata anni prima. I Pinna non avevano compiuto alcun abuso ma proposto la riorganizzazione di volumetrie esistenti e autorizzate.

La reazione

La soddisfazione di Daniel Pinna è evidente: «Si chiude una vicenda che ci ha penalizzato e ha ritardato notevolmente l’attuazione delle nostre idee per uno sviluppo dell’attività portuale interconnessa con la città e il territorio». Intanto, gli uffici comunali hanno provveduto ad affidare in via provvisoria a un artigiano locale esperto in nautica la gestione della darsena pubblica di cui l’Ente è rientrato in possesso, un’assegnazione provvisoria, in attesa di provvedere a regolare appalto. La Nautica e Servizi Pinna srl ha presentato due giorni fa un’offerta al Comune per la gestione della darsena e attende di sapere i motivi di un affidamento provvisorio e senza appalto a un privato.