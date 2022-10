xterra, il bis di spinazzè 

Castiadas. Il ronzio del drone che raccoglie le immagini che faranno il giro del mondo per promuovere la costa di Castiadas e l’Xterra Sardegna è l’unico rumore nell’assolato silenzio di Cala Sinzias. Lo stesso che cantò Paolo Conte, ma stavolta non è tra una moto e l’altra ma tra Federico Spinazzè e il secondo classificato. Il veneto domina dal primo all’ultimo metro il percorso della long distance (2 km di nuoto, 58 di mountain bike o gravel, 18 di corsa) e trionfa nella prima edizione di una gara che promette bene ma adesso le promesse deve mantenerle.

La corsa

Alle spalle del campione della Silca Ultralite (già vincitore del Cross di Molentargius ad aprile), che ha chiuso in 4.23’17, è arrivato Riccardo Ridolfi (Td Rimini) a 6’51”, dopo aver recuperato un po’ di terreno nella corsa. Così facendo ha ripreso e staccato Filippo Barazzuol che ha completato un podio tutto italiano con 13’22” di ritardo. Il migliore degli atleti sardi è stato Manuel Pinna (M45-49 del Tri Nuoro) arrivato 21° a 5.53’40, 18° se si escludono tre delle donne arrivate prima. A vincere è stata - nona nella classifica assoluta -la svizzera Carole Perrot (F40-44), straordinaria nella frazione in bici e finisher nel tempo di 5.24’07”. A 5’19” la sempreverde Sara Tavecchio (K3 Triathlon), con l’americana Irena ossola a completare il podio a 10’292 dall’elvetica. Nessuna triatleta sarda tra le 12 iscritte. Una piccola nota dolente (gli uomini sono stati tre su 34: 31° Andrea Piano, 33° Giuseppe Caboni), purtroppo non l’unica, ma era prevedibile. Agli organizzatori di Sardegna X Sports va dato merito di aver compiuto un piccolo capolavoro nel mantenere le promesse ricevuta da Xterra Europe. Hanno ereditato l’organizzazione dell’evento quasi fuori tempo massimo e hanno messo in piedi una “due giorni” ricca di spunti interessanti.

Le prospettive

La Sardegna ha fatto la sua parte: mare e temperature perfette, percorso spettacolare e tecnico (con molta sabbia) sia nella bici che nella corsa, con il tratto in spiaggia che ha regalato immagini spettacolari. Anche Nicolas Lebrun, l’ex campione del mondo che è in cabina di regia di Xterra Europe, ha sottolineato l’esigenza di una maggiore comunicazione, che si traduca in maggiori presenze al via, ammettendo che questa prima edizione sarebbe dovuta essere di lancio. La Regione (era presente anche l’assessore Gianni Chessa) ha mostrato di credere nel progetto. L’edizione 2023 deve essere messa in cantiere quanto prima. Con tanti piccoli accorgimenti che la possono migliorare.