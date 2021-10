World Tour norvegese 

Si è concluso con la vittoria dei norvegesi Anders Mol e Christian Sorum il World Tour di beach volley organizzato in Sardegna. Nel porto di Cagliari in via Roma sono andate in scena ieri sera le quattro finali che hanno assegnato le medaglie. Nel tabellone femminile hanno trionfato le tedesche Borger e Sude. Gli italiani Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno invece chiuso al quarto posto, perdendo 2-0 la finalina per il bronzo contro gli olandesi Varenhorst e Van De Velde.

Lupo e Nicolai quarti

Dopo aver sfiorato ieri l’impresa in semifinale, perdendo solo al tie-break, la coppia azzurra ha provato a chiudere la manifestazione cagliaritana nel migliore dei modi. Il primo set ha visto gli italiani inseguire e sfiorare la rimonta, ma alla fine ad avere la meglio sono stati gli olandesi per 23-21. Il secondo ha visto nuovamente gli azzurri dover rincorrere e cedere alla fine 21-17. «Sono comunque orgoglioso di come siamo stati in campo in tutta la manifestazione», ha commentato Paolo Nicolai a fine match, «C’è un po’ di rammarico per l'assenza dei tifosi. Mi auguro che dalla prossima stagione potremo avere sempre accanto a noi il pubblico e farli divertire dal vivo». Per Lupo e Nicolai quella di Cagliari è stata l’ultima partita giocata insieme dopo 11 anni di successi, tra cui l’argento alle Olimpiadi di Rio del 2016 e tre titoli Europei, compreso quello del 2014 conquistato a Quartu.

La finale maschile

I norvegesi Mol e Sorum hanno chiuso l’ultima serata del World Tour vincendo in due set la finale maschile contro Perusic e Schweiner. I norvegesi hanno vinto entrambi i set in rimonta: il primo per 22-20, il secondo per 23-21, beffando i cechi quasi sempre avanti nel corso del match. Mol e Sorum, dopo la medaglia d'oro di Tokyo, si sono così ripetuti anche a Cagliari.

La finale femminile

A vincere il torneo femminile sono state Karla Borger e Julia Sude. Le tedesche hanno battuto in finale le canadesi Pavan e Melissa. Senza storia il primo set, terminato 21-13. Più combattuto il secondo, con le canadesi che hanno annullato tre match point alle avversarie, arrendendosi alla fine con il punteggio di 23-21. La finale per il bronzo, che ha aperto l'ultima serata di ieri al porto, ha visto trionfare in due set (21-8 e 21-17) le statunitensi April e Alix contro le russe Makroguzova e Kholomina.