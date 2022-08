World Series, Cagliari in corsa? 

Cagliari potrebbe ospitare una tappa delle World Series, il circuito di avvicinamento e promozione delle prossima Coppa America. L’indiscrezione è clamorosa, ma il condizionale è d’obbligo: il nome del capoluogo circola da aprile dell’anno scorso, a ruota dopo l’assegnazione a Barcellona della regata degli sfidanti e del match finale. E oggi ancora di più, dopo che è trapelata l’indiscrezione di trattative reali in corso per portare l’evento in città. Gli organizzatori, da Auckland, parlano in modo generico di “possibilità”.

Ma di una tappa di World Series nel capoluogo si vocifera da mesi. Non sarebbe quindi una sorpresa, se l’annuncio venisse dato in tempi brevissimi. E se Cagliari tornasse in pista, in un momento in cui la macchina dell’evento è di nuovo in piena corsa. I team iniziano infatti a svelare le proprie carte, il progetto del Port Vell di Barcellona è già definito e il cantiere prossimo all’apertura. E c’è anche chi, come Alinghi, ha già iniziato gli allenamenti.

La data

Stando al calendario provvisorio della prossima edizione - si vocifera di settembre e ottobre 2024, tra regate degli sfidanti e match finale - una data possibile per una delle tre tappe di World Series sarebbe la primavera 2024. Quindi, se le voci fossero confermate, cadrebbe nello stesso periodo delle World Series 2020 annullate per la pandemia. Organizzate a Cagliari per la fine di aprile, erano state le prime a saltare gettando gli appassionati nello sgomento, al pari della città, dei suoi alberghi e servizi già traboccanti di prenotazioni e pronti a giocarsi al meglio una così grande occasione di visibilità. La rinnovata scelta del capoluogo andrebbe a ricucire una ferita aperta da anni e sarebbe anche un omaggio a quella che è la casa di Luna Rossa, sindacato di grande peso avendo anche sponsorizzato la Prada Cup degli sfidanti nell’edizione passata. Oltre a garantire un clima perfetto e regate spettacolari, com’è d’abitudine nel Golfo degli Angeli.

Rimpianti e speranze