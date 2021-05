World Cup, lotta di giganti  

Sei tra i primi venti del ranking mondiale, più il leggendario Alistair Brownlee e gli azzurri. Pur senza il campione uscente Vincent Luis, la World Triathlon Cup Arzachena promette spettacolo nella prova maschile. Domani alle 15.30, sul lungomare di Cannigione si schierano 61 uomini in cerca di punti utili per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, con il trentenne spagnolo Mario Mola che si tatuerà il numero 1 sulla spalla e Kristian Blummenfelt, vincitore in Sardegna cinque anni fa, il 2. Sul percorso tanto bello quanto duro della Costa Smeralda ad ambire al successo sono in tanti. Ci provano anche i tre azzurri, Alessandro Fabian, Gianluca Pozzatti e Davide Uccellari.

La gara femminile

Un po’ meno qualificata - ma soltanto in relazione all’attuale ranking mondiale - la starting list della prova femminile (57 in griglia di partenza, il via alle 10.30), con 8 fra le Top 50: il numero 1 è sul telaio della bici di Vendula Frintova, 37enne ceca, 19 del rank di World Triathlon. Le prime rivali sono la brasiliana Vittoria Lopes e l’azzurra Verena Steinhauser, terza un anno fa in Sardegna e 18ª pochi giorni fa nelle World Series di Yokohama.

L’evento

Le due gare di World Cup si disputeranno su distanza sprint (750 m nuoto, 19,350 km ciclismo, 5 km corsa) in diretta streaming su TriathlonLive.Tv e su RaiSport Web. Domenica andrà in scena la prima edizione del Triathlon Costa Smeralda, “olimpico” con circa 300 age-group al via.

