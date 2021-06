Wimbledon, ok solo Fognini 

Serena Williams deve ancora una volta rimandare il sogno di centrare il 24° titolo del Grande Slam della carriera. La 39enne statunitense, numero 8 del mondo e sesta forza del seeding, si è ritirata nel match che segnava il suo debutto a Londra. La Williams ha alzato bandiera bianca, per un problema fisico, contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich sul punteggio di 3-3 nel corso del primo set.

LONDRA. La pioggia e Roger Federer. Questi due “must” hanno caratterizzato la seconda giornata di gare di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Sul centrale, in versione "al coperto”, è tornato dopo due anni il 39enne svizzero, detentore (in campo maschile) del record di successi sui prestigiosi prati della capitale inglese, dove si è imposto ben 8 volte. L'elvetico, fermo da tempo a quota 20 trionfi nei Major, attualmente numero 8 del mondo ha faticato con Adrian Mannarino, 41 Atp. Il francese è stato costretto al ritiro, per un infortunio (subito alla fine del quarto set), sul punteggio di 6-4 6-7 (3) 3-6 6-2 per Federer.

Passo spedito, di contro, per Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Il 25enne di Mosca, numero 2 del tabellone, ha piegato il tedesco Struff in 4 set; il 24enne di Amburgo, quarta forza del seeding, ha sconfitto l'olandese Griekspoor in tre frazioni.

Gli italiani

In chiave azzurra, da segnalare la vittoria di Fabio Fognini. Il ligure ha superato il primo ostacolo piegando, nel match interrotto lunedì sera, in tre frazioni lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas ( e . Salutano subito Londra, invece, il toscano Lorenzo Musetti, battuto in tre set dal polacco Hurkacz e, nel singolare femminile, Jasmine Paolini, piegata per 6-4 6-3 dalla tedesca Andrea Petkovic e Martina Trevisan battuta in due set dalla russa Elena Vesnina con il punteggio di 7-5, 6-1. Restando al torneo riservato alle donne avanzano, intanto, la uno del mondo, Ashleigh Barty, Karolina Pliskova e la tedesca Angelique Kerber.

Oggi in campo

Oggi Gianluca Mager (che conduce 7-6 6-0 4-6 sull’argentino Juan Londero) e Salvatore Caruso (che ha perso 7-6 il pirmo set con Marin Cilic) proseguiranno i rispettivi match interrotti ieri sera per oscurità.

Scenderanno in campo anche due azzurri reduci da altrettante finali sull’erba: Matteo Berrettini, vincitore al Queen’s, sfida l’altro argentino Guido Pella; Lorenzo Sonego (battuto a Eastbourne da Alex De Minaur, ieri già eliminato) affronta il portoghese Pedro Sousa. Debutta anche Camila Giorgi, contro Jil Belen Teichmann, mentre Andrea Seppi (contro l’americano Denis Kudla) e Fabio Fognini (con il serbo Lazlo Djere, vincitore dell’Atp 250 al Forte Village) giocheranno i rispettivi match del secondo turno.

Barbara Dessolis si aggiudica l'Open di tennis femminile organizzato sui campi del Vavassori Tennis team di Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia. La 2.3 del Tc Cagliari, accreditata della prima testa di serie, è entrata in gara nei quarti non lasciando game alla sorella Marcella, per poi superare 4-6, 6-1, 6-4 in semifinale la numero 4 del seeding Chiara Giaquinta (2.4) e, in finale, ancora un match combattuto e vinto 6-4, 3-6, 6-4 sulla numero 3 Samira Manuela De Stefano (2.4).

In tabellone, come detto, anche Marcella Dessolis (2.7, Tc Cagliari), che prima di cedere davanti a Barbara ha regolato con un doppio 6-1 Eleonora Rivas Tognetti (3.2), per poi mettere i fila la 2.6 Judith Esther Kim Attias (ritirata quando era sotto 5-0) e la 2.5 Sofia Maffeis (7-5, 4-6, 6-3).

