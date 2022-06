Wimbledon, arrivano i nostri  

Saranno tre gli italiani teste di serie nel torneo di Wimbledon, terzo Slam per il 2022: Matteo Berrettini 8, Jannik Sinner 10 e Lorenzo Sonego 28. In tabellone anche Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Lo storico torneo britannico, che quest'anno non ha in palio punti validi per le classifiche mondiali data la decisione degli organizzatori di non accettare le iscrizioni di russi e bielorussi, vedrà l'assenza nel torneo maschile di tre Top 10: il numero 1 Daniil Medvedev e l'8 Andrey Rublev (russi) e il 2 Alexander Zverev, fermo dopo il brutto infortunio rimediato nella semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal. E gli occhi degli appassionati saranno proprio sull'iberico, numero 2 del tabellone (che dopo le vittorie in Australia e a Parigi inizia ad accarezzare il sogno Grande Slam) e il numero 1 Nole Djokovic, che proprio dal Wimbledon dello scorso anno non ha più vinto uno Slam. Nel femminile, due bandierine tricolori tra le teste di serie, ai posti 21 (Camila Giorgi) e 22 (Martina Trevisan). In tabellone anche Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.

Qualificazioni

Nelle qualificazioni maschili, in campo Federico Gaio (contro l'austriaco Dennis Novak), Andrea Vavassori (opposto al brasiliano Joao Menezes). Salvo Caruso (contro lo statunitense Mitchell Krueger), Andrea Pellegrino (contro il tedesco Maximilian Marterer), Andreas Seppi (contro il britannico Aidan McHugh) e Riccardo Bonadio (contro lo svedese Elias Ymer). Tra le donne vittorie per Jessica Pieri (6-4, 6-2 nel derby contro Giulia Gatto Monticone), Cristiana Ferrando (4-6, 6-1, 6-1 sull'austriaca Antonia Lottner) e Lucrezia Stefanini (4-6, 6-3, 6-2 contro la statunitense Min), che ora troverà Gabriela Vianna Ce, brasiliana tesserata per il Tc Cagliari. Sconfitte per Federica Di Sarra (7-5, 6-2 dall'elvetica Sun) e Sara Errani (6-4, 6-7, 7-6 dalla svedese Bjorklund). Oggi Jessica Pieri affronta la ceca Kolodziejova.

In campo

Esordio con brivido nell'Atp250 Eastbourne per Sonego, che ha battuto il qualificato australiano James Duckworth 4-6, 7-6(5), 7-6(1) dopo aver salvato tre match point sul 5-6 nel set decisivo. Negli ottavi, altro ostacolo aussie, Alex De Minaur. In campo anche Sinner, che sfida lo statunitense Tommy Paul. Sugli stessi campi, per il Wta500, Giorgi ha battuto 7-5, 6-4 la lucky loser canadese Marino e per gli ottavi sfiderà la spagnola Muguruza. Scivola sul primo ostacolo Trevisan nel Wta250 di Bad Homburg, sconfitta 6-3, 6-1 dalla canadese Andreescu. Oggi, Bronzetti sfiderà la tedesca Angelique Kerber.



