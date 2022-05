«Wi-fi gratuito in parchi e piazze» 

«Vogliamo dare voce alle cittadine e ai cittadini, dalle periferie al centro, con un nuovo modo di fare politica che mette al centro i selargini e il bene comune». Manuela Chia, candidata sindaca con una lista civica di sedici persone - “Identità e tradizione” – scende ufficialmente in campo e sceglie piazza Cellarium per il suo primo comizio elettorale organizzato ieri. Un incontro pubblico con accanto una parte del suo gruppo di candidati e sostenitori, per spiegare proposte e soluzioni per Selargius, e le ragioni della sua candidatura all’ultimo che di fatto punta tutto sulla novità senza partiti alle spalle.

Le idee

In cima alle priorità del programma c’è il sostegno alle famiglie e alle attività commerciali in difficoltà. «Non si può pensare ad una ripartenza economica se non si interviene per la promozione ed il sostegno anche economico delle aziende», le parole della candidata sindaca. Spazio anche a viabilità e sicurezza, partendo dalla messa in sicurezza dei marciapiedi dal centro sino alle periferie come Su Planu, Is Corrias, Su Pezzu Mannu. E ancora: wi-fi gratuito nei parchi e nelle piazze, riapertura dei centri di aggregazione per gli anziani, nuovi asili nido comunali per incentivare la natalità, «spazi e finanziamenti al fine di creare nuove opportunità di inclusione sociale, ad esempio la realizzazione di campi bocciofili dedicati soprattutto agli utenti over 60», ha sottolineato Chia. Fra le proposte ci sono anche la valorizzazione delle campagne, il rilancio dell’agricoltura, e l’arrivo di un’area camper per attirare turisti in città. «Il nostro è un programma che non mira alla contestazione, anzi, vuole agevolare i lavori già in atto», ha aggiunto la candidata sindaca, «e suggerirne una nuova lettura calata sulle persone e non più solo sui grandi progetti non direttamente fruibili dalla comunità».

Con lei una rappresentanza dei suoi sedici sostenitori in lista: Roberta Moro, Matteo Cocco, Tiziana Chia, Alessandro Piras, Roberta Pibiri, Gianluca Porcu, Alessandro Santona, Emanuele Serra, Daniela Putzu, Silverio Manunza, Lucia Pani, Maurizio Frau, Antonina Paba, Stefano Olivari, Matteo Sedda e Riccardo Piras. Non tutti presenti ieri per motivi di salute. «Una lista che si propone di rappresentare le istanze di tutti i selargini, senza tralasciare chi vive nelle periferie», ha ripetuto Chia, «siamo vicini soprattutto ai pensionati e agli over 60».

La direzione