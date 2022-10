WhatsApp in tilt, disagi e polemica 

Oltre due ore di “black out” per mandare nel caos il mondo intero. Nel cuore della mattina di ieri inviare e ricevere messaggi su WhatsApp è stato infatti impossibile in Sardegna, nel resto d’Italia e in tutto il globo, lasciando isolate milioni di persone, ormai quotidianamente “dipendenti” dal social network tra i più famosi, utilizzato nel tempo libero, ma ormai anche come prezioso strumento di lavoro. Uno stallo tecnologico che non a caso ha mandato su tutte le furie anche le associazioni di consumatori, subito salite in trincea per difendere i diritti di tantissimi lavoratori agili che da casa grazie a WhatsApp riescono a tenere i contatti con l’ufficio.

Le scuse

«Sappiamo che le persone hanno avuto problemi a inviare messaggi. Ci scusiamo per gli eventuali disagi», ha scritto la portavoce di WhatsApp in via ufficiale, dopo che il servizio sulla chat è tornato alla normalità dopo oltre due ore di “down”.

Ma fino alle 10 inoltrate è stato pressoché caos totale. Gli utenti non riuscivano a mandare messaggi né privatamente, né in chat, sia sull'app sia sulla versione desktop. E non appariva la classica spunta blu del messaggio inviato, ma il simbolo dell'orologio. Inoltre, sul sito Downdetector sono state migliaia le segnalazioni sul disservizio e anche su Twitter l'hashtag # WhatsappDown è diventato immediatamente virale. L’ultimo problema analogo risale all’ottobre 2021 quando tutte le app del gruppo Meta avevano smesso di funzionare e il problema era durato per circa sei ore.

Proteste