West Nile, anziana in ospedale 

A Riola Sardo è stata effettuata immediatamente la disinfestazione nella zona in cui si è verificato il contagio ma l’amministrazione comunale è decisa a chiedere ulteriori interventi per evitare ulteriori situazioni di rischio per la salute pubblica. Da settimane la Provincia ha potenziato i trattamenti contro le zanzare, in particolare a Oristano che finora ha registrato il maggior numero di contagi in meno di due settimane. Oggi gli interventi sono previsti a Silì e nelle zone rurali di Su Cungiau de Laccus e Su Sattu Tollu a Oristano, domani a Nuraxinieddu e Massama, giovedì a Donigala, Torregrande e nella zona sportiva San Paolo a Oristano.

L’ultimo caso è quello che ha coinvolto una donna di Riola Sardo, che aveva manifestato sintomi neurologici ed è stata subito ricoverata nel reparto di Medicina. I successivi accertamenti e test hanno confermato che si tratta di Febbre del Nilo, le condizioni dell’anziana al momento sembrano in leggero miglioramento. Stazionari i cinque pazienti oristanesi ricoverati (due in Rianimazione, tre in Medicina) mentre l’uomo di Simaxis, che era ricoverato a Cagliari, è stato dimesso.

Gli esperti avevano annunciato che l’epidemia non era finita e i contagi sarebbero potuti durare anche a settembre. E la previsione è stata azzeccata: un altro caso di Febbre del Nilo è stato accertato a Riola Sardo in un’anziana settantenne che ora si trova ricoverata al San Martino di Oristano. Si aggiunge ai cinque pazienti oristanesi e uno di Simaxis, colpiti a metà agosto dal virus della West Nile.

Il contagio

La disinfestazione

L’infezione

Il virus della West Nile è trasmesso all’uomo dalle zanzare che, a loro volta, si sono infettate pungendo un volatile, vero serbatoio del virus. L’Oristanese, con la massiccia presenza di stagni, è l’habitat ideale per le zanzare tanto più quest’estate con le temperature elevate e un tasso di umidità così alto. Ancora non esiste un vaccino, anche se gli studi sono iniziati; fattori di rischio per il contagio sono un sistema immunitario già debilitato o l’età avanzata. Fondamentale resta la prevenzione.

