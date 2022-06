“Welcome back, Bob Sinclar!” Il dj sarà a Phi Beach ad agosto 

Mentre da tutta Europa continuano a fioccare le prenotazioni, complice un’offerta che va dall’aperitivo in spiaggia di giorno alla ristorazione, dal tramonto sul mare la sera con vista su Caprera e dj set in sottofondo – un tramonto da cartolina che il New York Times ha definito “splendido, il migliore della Sardegna” – alla nottata dance, ad aprire le danze in discoteca, vero core business del Phi Beach, ci ha pensato dj Themba, fuoriclasse sudafricano dell’house music di scena a Baja Sardinia il 27 e 28 maggio.

Il 53enne artista, all’anagrafe Christophe Le Friant, sarà ospite del noto club di Baja Sardinia il 1° e il 9 agosto. Un bis rispetto allo show dell’estate 2020 che conferma l’appeal della Costa Smeralda e di uno dei suoi locali di punta, meta di vip (dai Ferragnez, al secolo Chiara Ferragni e il marito Fedez, a Toto Wolff, direttore esecutivo della Mercedes in Formula1) e comuni mortali, nella stagione del definitivo rilancio post Covid con riapertura anticipata a fine maggio. Straordinaria la line-up messa su dal Phi Beach, come nella miglior tradizione del “place to be” inventato dal patron Luciano Guidi 15 estati fa, con una serie di appuntamenti che scandiranno le serate della movida gallurese fino al 18 agosto, con evento di punta firmato da Sinclar.

Welcome back, Bob Sinclar! Con un post su Instagram, sul profilo ufficiale da oltre centomila followers, il Phi Beach è lieto di annunciare il ritorno al Forte Cappellini del celebre disc jockey e produttore discografico francese.

Movida gallurese

Black Coffee

Altro protagonista della consolle smeraldina il dj, produttore discografico e cantautore, sudafricano pure lui, Black Coffee, che si esibirà il 2, 10 e 17 agosto. Dunque Sinclar, che metterà a dura prova – c’è da scommetterci – il servizio d’ordine del Phi Beach. Non è un mistero che il re delle hit da milioni di copie vendute in tutto il mondo, successi del calibro di “Love Generation”, “World, Hold On (Children of the Sky)”, “Rock This Party (Everybody Dance Now)” e “LaLa Song”, passando per colpi come il remix di “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà, portato con orgoglio come fiore all’occhiello dal performer transalpino, nonché pezzo forte della colonna sonora del film premio Oscar “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, e “I Believe”, fino all’ultimissimo “Borderline”, in collaborazione con Nyv, già allieva di Amici 19, faccia sempre il botto. Come ha dimostrato nelle sue frequenti apparizioni in Costa Smeralda, dove è ormai un habitué e dove ha siglato serate diventate indimenticabili anche al Billionaire e al Just Cavalli. Com’è indimenticabile l’uscita dell’anno scorso un po’ più a sud, nel Golfo di Cugnana.

Guest star Sinclar, nel luglio 2021, del Water World Music Festival. Quando, sul palco galleggiante costruito per l’occasione nella baia di Cala dei Sardi, tra Olbia e Porto Cervo, il mitico disk jockey sfoderò il meglio del suo repertorio disco tirando la volata al protagonista e ideatore dell’evento, l’olbiesissimo Salmo.

