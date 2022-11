Web e bullismo, allerta adolescenti 

In cattedra, i volontari dell’associazione, composta da carabinieri in congedo, loro familiari e simpatizzanti dell’Arma; sgranano un rosario di pericoli che fanno meno paura se affrontati con buon senso. Ed una regola più importante di tutte. Non avere mai paura di chiedere aiuto a un adulto o un genitore. Tra i primi temi trattati quello della pubblicazione delle foto, e dell’importanza del consenso della persona o di un adulto. Il cyberbullismo, e come può rovinare una vita. Ma anche la disinformazione e le notizie false, imparando che non tutto quello che si legge in rete corrisponde alla verità.

Né un paese delle meraviglie né una giungla di pericoli e insidie dove vince solo il più forte. Internet e i dispositivi che usiamo quotidianamente per accedervi possono essere entrambe le cose, senza una guida adeguata.

Ecco perché è nata l’Associazione “Legalità Sardegna” che ieri ha presentato il progetto “Legalità Digitale: la rete e le sue insidie”, in un’affollatissima sala consiliare del Comune di Sestu. Ad ascoltare, con grande attenzione, c’erano i bambini e ragazzi di prime, seconde e terze medie della scuola secondaria di primo grado “Gramsci Rodari”. Un incontro programmato da tempo che arriva pochi giorni dopo l’episodio delle due dodicenni riprese dagli amichetti mentre si picchiavano in strada con il video che poi è circolato liberamente da una chat all’altra.

I pericoli della rete

I video choc

In sala poi si proiettano scene difficili da dimenticare: quelle di un gruppo di ragazzini che molestano un uomo senza tetto, fino a picchiarlo e buttarlo in un cassonetto, filmandosi e pubblicando tutto on line. Sconvolgente per tutti i giovani spettatori, eppure molti di loro hanno la stessa età dei piccoli delinquenti. Riflettori puntati anche sulle applicazioni per restare anonimi, come Tellonym, o Kik Messanger, usate talvolta per pianificare attività illegali o per inviare insulti, rendendo impossibile la vita delle vittime. Spesso le chat anonime o le storie di Instagram e Facebook diventano anche un luogo per organizzare risse che coinvolgono dozzine di persone. Ma in rete nulla sparisce, e quasi tutto è tracciabile. Tanto interesse tra i giovani spettatori, che hanno rivolto una valanga di domande, spesso dimostrando una grande consapevolezza e dimostrando di capire come i social profilano i nostri stili di vita e interessi.

La sindaca

«Per me risulta intollerabile pensare che nella società attuale ci possano essere bambini e bambine, ragazzi e ragazze che, sfuggendo al controllo degli adulti, possano cadere nelle trappole della rete o essere vittime di predatori e aguzzini», dice la sindaca Paola Secci, «i ragazzi hanno capito che spesso sono vittime e che per scongiurare i pericoli occorra chiedere la collaborazione e la complicità degli adulti, delle famiglie, delle istituzioni e delle forze dell'ordine». Mentre per Roberta Recchia, assessora alla Pubblica Istruzione, «è giusto informare correttamente ragazzi e ragazze, perché social network e dispositivi, usati correttamente possono essere strumenti meravigliosi, ma scorrettamente, diventano vere armi».

