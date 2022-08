Walukiewicz ai saluti, in arrivo Barba 

Prima di definire la partenza di Walukiewicz, però, il Cagliari vuole garantirsi il sostituto. E la scelta ricade su Federico Barba, classe '93, centrale mancino sotto contratto (fino al prossimo anno) col Benevento. Effetto domino, perché i campani stanno definendo l'acquisto del francese Leverbe (ex rossoblù) e solo dopo daranno il via libera per il trasferimento in Sardegna di Barba e, di conseguenza, di Walukiewicz a Empoli.

Classe 2000, scovato in Polonia da Andrea Cossu, Walukiewicz, dopo l'esordio in rossoblù nella stagione 2019-20 e il buon avvio l'anno dopo, è salito sulle montagne russe. Prestazioni altalenanti, una serie di problemi fisici e, soprattutto, il desiderio mai nascosto di andar via. E proprio sul traguardo, ecco la chiamata giusta, quella dell'Empoli, che consente a Walukiewicz di tornare in Serie A (dove col Cagliari ha già giocato 40 partite) e provare a riconquistare la nazionale polacca. Affare praticamente definito, col giocatore che oggi si trasferirà in Toscana con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza e con una percentuale a favore del club rossoblù in caso di futura cessione.

Ore 20, dopo mesi di trattative infinite, la sessione estiva del calciomercato chiude i battenti. E anche il Cagliari cercherà di portare a casa diverse operazioni in extremis. A iniziare dalla difesa, da dove, a sorpresa, è pronto a salutare Sebastian Walukiewicz, atteso dagli ex compagni Guglielmo Vicario e Razvan Marin all'Empoli. Per sostituire il polacco, il Cagliari ha già scelto Federico Barba, seguito già nei mesi scorsi. Ma l'ultimo giorno potrà regalare altre novità, in entrata e in uscita.

In uscita

Il sostituto

Il volo

Sfumato definitivamente l'affare con lo Spezia per uno scambio con Agudelo, Gaston Pereiro sembra destinato a rimanere, almeno fino a gennaio, a Cagliari. Il Verona ha infatti scelto Verdi e per l'uruguaiano non sono previsti colpi di scena finali. A questo punto sarà Liverani a decidere se provare a recuperarlo o meno. Anche perché il tecnico ha bocciato l'idea di aggiungere una terza punta (l'ex Melchiorri, 35 anni, in uscita dal Perugia) e insiste per avere di nuovo alle sue dipendenze l'esterno mancino Falco, svincolatosi dalla Stella Rossa. E per far spazio a Falco, il Cagliari potrebbe decidere di lasciar partire in prestito uno dei protagonisti del precampionato, l'esterno Desogus.

Ultima chiamata

Il Cagliari, da qui alle 20, aspetta di poter ricevere anche una proposta last minute per Nandez. Già in passato il club rossoblù ha chiuso le porte davanti a chiamate considerate fuori tempo massimo. Ma il giocatore andrà in scadenza nel 2024 e ha rifiutato ogni proposta di rinnovo: ecco quindi che stavolta, prima di dire no, il Cagliari ci penserà bene. Intanto, dopo aver tirato i primi calci nel settore giovanile del Cagliari, Luis Gabriel Suazo, figlio dell'ex bomber rossoblù, approda alla Juventus. Luis Gabriel, classe 2005, giocherà con la squadra Under 15 del club bianconero.

