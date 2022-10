«Vuoi una dose?» Poi l’aggressione 

«Vuoi una bustina?» Il primo approccio, per cercare di vendere della droga, da parte di un 23enne del Gambia a un giovane cagliaritano non è andato a buon fine: «No, non mi interessa». Allora lo straniero, approfittando dell’orario – erano le prime ore dell’alba – ha seguito la vittima aggredendola alle spalle e rapinandola: calci e pugni per portar via portafogli e telefono cellulare. La rapina avvenuta in viale Trieste è stata ricostruita a tempo di record dagli agenti della Squadra volante che dopo la denuncia del giovane sono riusciti a risalire al presunto aggressore: Yusupha Touray è stato rintracciato dopo alcune ore sempre nella zona e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria visti gli indizi e il pericolo di fuga. I poliziotti lo hanno accompagnato in carcere a Uta. Oggi ci sarà l’udienza di convalida. Il 23enne, difeso dall’avvocato Andrea Foddai, potrà fornire la sua versione dei fatti.

L’offerta

Per ora la ricostruzione di quanto successo è stata possibile grazie al racconto della vittima e degli elementi raccolti dagli agenti delle volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo. Il trentenne, che vive in un paese dell’hinterland, ha avvisato subito il 113 di quanto accaduto. I poliziotti sono arrivati in viale Trieste e hanno trovato il giovane con delle ferite al volto. Ha spiegato che un cittadino straniero si era avvicinato per proporgli l'acquisto di droga. «Ho detto di no e mi sono allontanato», ha detto la vittima agli agenti. Dopo aver fatto pochi passi è stato nuovamente raggiunto dal giovane gambiano. Questa volta nessuna parola. «Sono stato aggredito con calci e pugni quando non è riuscito a sfilarmi il portafogli».

La fuga

La vittima ha provato a difendersi, ma il 23enne ha fatto valere la sua forza. Così il giovane gambiano è riuscito a scappare con il telefono cellulare ed il borsellino del derubato con dentro documenti personali, bancomat e soldi. L’immediata chiamata alla Polizia ha permesso agli agenti di avviare subito le indagini. Con la descrizione del rapinatore, i poliziotti hanno perlustrato le strade della zona, raggiungendo anche alcuni ritrovi di persone con precedenti specifici. Alla fine sono risaliti a Yusupha Touray, che è stato rintracciato in un edificio nelle vicinanze di viale Trieste. Il giovane non aveva con sé nulla. Avrebbe detto di non sapere nulla della rapina. Ma gli agenti avevano tra le mani elementi sufficienti a far scattare il provvedimento di fermo.