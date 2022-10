«Vorrei che in città tutti facessero sport, la medicina migliore» 

Prende il posto del dimissionario Andrea Floris (Udc), rimasto senza rappresentanza in Consiglio dopo l’uscita di quattro consiglieri ex Udc e la creazione del nuovo gruppo Solinas presidente.

Giura di averci pensato un mese e mezzo prima di dire sì, da quando cioè il Psd’Az le ha fatto la proposta la prima volta. «Volevo essere sicura di poter dare un contributo alla mia città». Fioremma Landucci, 67 anni, dirigente medico alla Asl di Cagliari, un passato (da giovane) nella pallacanestro (con la Veritas), un presente da tennista (amatoriale), alla fine ha detto sì e da ieri è la nuova assessora allo Sport, Patrimonio e Tributi (con deleghe alla Protezione civile).

Prende il posto del dimissionario Andrea Floris (Udc), rimasto senza rappresentanza in Consiglio dopo l’uscita di quattro consiglieri ex Udc e la creazione del nuovo gruppo Solinas presidente.

Più emozionata o spaventata per il nuovo incarico?

«Tutte e due le cose, sento la responsabilità ma è anche un grande onore poter servire la mia città» .

Come è nata la sua candidatura?

«Da una conoscenza personale, all’inizio era solo una proposta. Poi è diventato un progetto».

Lei è espressione del gruppo Solinas presidente: ha sentito il governatore?

«No, forse nei prossimi giorni».

E il confronto col sindaco? Cosa vi siete detti?

«Ci siamo visti, è stato un incontro cordiale, mi ha augurato buon lavoro e ha parlato bene, come tutti d’altronde, del mio predecessore Andrea Floris. Significa che trovo un assessorato con un grande lavoro già fatto».

Questa è la prima volta che occupa un ruolo istituzionale: anche lei è un “tecnico” prestato alla politica?

«Sì. Sono stata chiamata per provare a dare un contributo alla mia città. Terminata questa esperienza, non mi vedrete certo candidata in nessuna lista, in nessuna tornata elettorale. Sono e resto un medico».

Lei arriva dal mondo dello sport: da giovane giocava a pallacanestro e oggi è un’appassionata di tennis. Che cosa può dare alla sport per la città?

«Lo sport è un’ottima medicina a tutte le età, può fare miracoli. Cagliari è una città straordinaria, ha tante possibilità per crescere. Molto è stato fatto, altrettanto si può ancora fare. Abbiamo un clima bellissimo che ci permette di fare attività sportiva all’aperto praticamente tutto l’anno. La città ha tutte le carte in regola per diventare Capitale dello Sport».

Esiste, però, un problema di infrastrutture.

«Questa è una nota dolente, e su questo occorre continuare a lavorare per implementare le strutture esistenti».

Qual è la sua priorità da assessora alla Sport?

«Il mio obiettivo è riuscire a coinvolgere quante più persone possibile».

Come?

«Ho deciso di accettare l’incarico perché ho un progetto in mente che prima di esporre di dovrà discutere con il gruppo, il sindaco e l’amministrazione. Un progetto che ha bisogno di tempo, di investimenti. Spero di riuscire a portarlo a termine».

Quindi non ha accettato l’incarico solo per gestire “l’ordinario”.

«Assolutamente no. Evidentemente, una parte ordinaria ci sarà. Ma se fosse stato solo per quello non avrei accettato. Ripeto, ho un’idea in testa e spero di riuscire a metterla in atto».

Lei è la quarta assessora allo Sport in poco più di tre anni: che ne pensa?

«Non me lo chieda. A questa domanda potrebbe rispondere un politico, ma come detto io sono un “tecnico”».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata