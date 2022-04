Voragine sotto l’asfalto 

Il cedimento quattro giorni fa. Sull’asfalto il buco è grande circa un metro per quaranta centimetri. Ma è sotto l’asfalto che la voragine si allarga, per assumere una dimensione di un metro per due e una profondità di almeno cinque metri. Al suo fianco ogni giorno transitano autobus, pullman, macchine. Sul fondo l’acqua continua a scorrere ed erodere. Un acquazzone potrebbe aggravare la situazione. Impossibile, senza indagini specifiche, capire se si tratta di un cedimento isolato.

Questa volta Abbanoa pare non avere responsabilità. «Siamo stati allertati dal Comune e i nostri tecnici hanno già fatto un sopralluogo. Si tratta di un problema che deriva da un collettore delle acque bianche di esclusiva competenza comunale – viene spiegato – abbiamo già avvistato il comando della polizia muncipale». Quel collettore raccoglie le acque che arrivano da piazza Italia, via La Marmora e corso Garibaldi. Poi, dall’incrocio con via La Marmora, il canale tombato prosegue sino a Mughina.

L’asfalto cede all’improvviso sotto le strisce pedonali di via Manzoni. Strisce zebrate che dall’oratorio della chiesa delle Grazie, frequentato ogni giorno da decine di ragazzi e scout, portano al negozio per l’infanzia di una nota catena nazionale. Sotto l’asfalto una voragine profonda almeno 5 metri. Sul fondo di quel buco nero, capace di inghiottire un bambino, il rumore incessante dell’acqua che scorre. Ancora una volta, a Nuoro, il canale tombato che da “Ponte e Ferru” scorre sino a Mughina ricorda la sua presenza con un pericolosissimo cedimento e soprattutto l’assenza di manutenzione e controllo. Dal Comune l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Beccu ammette: «Il problema è serio, abbiamo anche avvisato Abbanoa». Ma il gestore unico puntualizza: «È competenza comunale».

Rio sotterraneo

Il crollo

Senza manutenzione

Diversi anni fa un’ampia voragine si era aperta in via Catte, poco più di cento metri più a valle. Fu il primo segnale di risveglio di quel canale, sepolto da terra di riporto e asfalto dopo gli anni Cinquanta per far spazio all’espansione della città. Sotto quel forellino sull’asfalto di pochi centimetri, una voragine capace di inghiottire un’auto. In autunno un cedimento simile in via Catte. «È un punto fragile della città - ammette Beccu - Abbanoa doveva intervenire, lo faremo noi. Si tratta di un’arteria importante per la circolazione e sarà necessario una variazione di bilancio. Quel punto insieme a Mughina è una delle fragilità della città».

