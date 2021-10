Volotea tagliata fuori, in pista resta solo Ita 

Ora l’attenzione si sposta su Ita. La commissione di gara, come avviene in questi casi, ha chiesto alla compagnia di dimostrare, con attestati e certificazioni, di essere in possesso dei requisiti richiesti nel bando della Regione. Un passaggio che coinvolgerà anche l’Enac e che probabilmente non si concluderà prima di lunedì. Solo al termine di queste verifiche ci sarà l’aggiudicazione del servizio. Poi Ita avrà bisogno di qualche giorno per aggiornare i propri sistemi di vendita e inserire i biglietti delle rotte sarde nei canali web. Insomma: salvo sorprese i voli si potranno acquistare a ridosso del prossimo weekend, ad appena una settimana dall’addio di Alitalia. «La cosa più importante è che venga scongiurata qualsiasi interruzione del servizio», dice l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde.

La compagnia low cost è stata tagliata fuori ufficialmente nel pomeriggio di ieri: la commissione di gara ha ritenuto – forte anche di alcuni pareri legali – inevitabile il cartellino rosso per «carenza dei requisiti di partecipazione». In particolare, tutte e sei le offerte presentate per le rotte sarde «risultavano carenti del documento di identità del legale rappresentante», viene spiegato nel provvedimento di esclusione. Un dettaglio che «ben lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore». La giurisprudenza su questo argomento è abbastanza consolidata: esistono vari pronunciamenti di Tar e Consiglio di stato.

Fuori per una fotocopia. Volotea viene esclusa dalla gara per gestire la continuità territoriale e annuncia ricorsi. Ora la strada per Ita sembra spianata, ma per l’aggiudicazione bisognerà aspettare ancora, forse fino a lunedì o martedì.

I passi

La battaglia

I colpi di scena potrebbero non essere finiti. Perché Volotea è tutt’altro che arrendevole: «Troviamo insensata e incredibile la decisione della Regione Sardegna di escluderci, a causa di formalità burocratiche, dalla gara per l’assegnazione della continuità territoriale». La compagnia sottolinea come «il preavviso per partecipare alla gara sia stato molto serrato, meno di una settimana dalla ricezione degli inviti». Gli avvocati stanno già preparando i ricorsi. «Il vettore utilizzerà immediatamente tutti i “local remedies”», il riferimento potrebbe essere al Tar, «disponibili. Poiché la situazione è una chiara violazione del diritto dell’Ue, la compagnia non esclude di presentare un reclamo davanti all’unità per gli appalti pubblici della Commissione europea a Bruxelles». In un comunicato, i vertici dell’azienda ricordando di aver presentato un’offerta «considerevolmente più bassa rispetto a quella presentata dall’altra compagnia in gara, che consentirebbe un risparmio per la Regione Sardegna, e per i suoi contribuenti, di circa 3 milioni di euro».

Le polemiche

Dal 15 ottobre entrerà in vigore il nuovo decreto del ministero, che ha ridotto le frequenze nell’aeroporto di Cagliari, almeno fino a gennaio. I viaggiatori avranno a disposizione meno voli. «Tutto a causa dell’inerzia del presidente della Regione», attacca il consigliere dei Progressisti Massimo Zedda. «Niente è stato fatto per garantire il diritto alla mobilità dei sardi. Ora rischiamo di perdere un diritto e anche una parte importante di sviluppo: nessuno visita o fa investimenti in un’isola impossibile da raggiungere» .

Anche Michele Palenzona, segretario regionale della Fit Cisl, punta il dito contro i tagli. «Questo è un handicap per l'incentivo alla ripartenza della nostra regione. Lo consideriamo un errore perché, anche se in un periodo di pandemia, rallenterebbe la ripresa economica del territorio diminuendo la proposta di posti per il periodo invernale; considerando che la tariffa unica invernale ha lo scopo di promuovere il turismo. Nonostante le parole e le promesse di attenzione da parte della Regione i lavoratori di Air Italy, più di 600 famiglie sarde, resteranno fuori da questo processo occupazionale e la data del 31 dicembre, in cui il loro rapporto di lavoro cesserà, è sempre più vicina. Ci aspettiamo inoltre che la cabina di regia della Regione mantenga alta l’attenzione sulla regolarità del servizio».

La vertenza

Vista l’imminente aggiudicazione del servizio di continuità territoriale, l’Anpav – il sindacato degli assistenti di volo – torna a chiedere che Ita attinga dai dipendenti di Air Italy per formare la propria squadra: «Per la continuità dovrà ampliare la flotta e aumentare l’organico, saranno necessari più di 360 tra assistenti e piloti, oltre ai tecnici e al personale di terra». L’Ugl trasporto aereo, dopo la conferma dell’avvio dei licenziamenti degli ex Meridiana, preferirebbe «portare immediatamente il confronto a livello istituzionale, presso il ministero competente». Il conto alla rovescia è partito: la cassa integrazione scade alla fine dell’anno.

