Volotea inciampa su un maxi ritardo «Problemi tecnici» 

Può capitare, certo. Volotea lo sa e «si scusa per i disagi causati ai propri passeggeri, la cui soddisfazione e la sicurezza rimangono sempre gli obiettivi primari della compagnia». Il maxi ritardo ha macchiato un tabellino fin qui immacolato: tra venerdì e domenica i voli sono stati puntuali. La compagnia low cost tiene a presentarsi ai viaggiatori sardi come un vettore di «grande affidabilità», e per rafforzare quest’immagine ieri ha reso noti i dati dei primi tre giorni di servizio: «Dall’avvio della gestione della continuità territoriale, Volotea ha registrato performance ottimali, totalizzando elevati tassi di puntualità su tutti i voli da e per la Sardegna».

L’Airbus 320 era appena arrivato da Roma. Dopo lo sbarco dei viaggiatori sono cominciati i preparativi per il volo successivo, con destinazione Milano. Durante i primi controlli è «stato riscontrato un possibile problema tecnico», fa sapere la compagnia low cost. Un inconveniente che ha fatto saltare i piani: la partenza è stata spostata in avanti per permettere un intervento più approfondito. «Secondo le procedure di sicurezza più elevate», spiega una nota di Volotea, «questo tipo di situazione richiede l’avvio di un’ispezione di manutenzione per verificare che tutti i controlli abbiano esito positivo. Questo controllo, che richiede tempo, ha causato un breve ritardo nella ripresa dell’operatività dell’aeromobile. Tutti i passeggeri a bordo sono stati costantemente informati e assistiti dal vettore». L’aereo diretto a Milano è partito alle 11.20, tre ore dopo il previsto.

Dopo un weekend di puntualità, Volotea inciampa nella prima giornata con frequenze a pieno regime: un problema tecnico ritarda di tre ore la partenza del volo Cagliari-Linate delle 9.20. I passeggeri sono atterrati nello scalo milanese alle 12.28, e di conseguenza è slittato il decollo della rotta inversa, diretta nell’Isola.

A Elmas

L’Airbus 320 era appena arrivato da Roma. Dopo lo sbarco dei viaggiatori sono cominciati i preparativi per il volo successivo, con destinazione Milano. Durante i primi controlli è «stato riscontrato un possibile problema tecnico», fa sapere la compagnia low cost. Un inconveniente che ha fatto saltare i piani: la partenza è stata spostata in avanti per permettere un intervento più approfondito. «Secondo le procedure di sicurezza più elevate», spiega una nota di Volotea, «questo tipo di situazione richiede l’avvio di un’ispezione di manutenzione per verificare che tutti i controlli abbiano esito positivo. Questo controllo, che richiede tempo, ha causato un breve ritardo nella ripresa dell’operatività dell’aeromobile. Tutti i passeggeri a bordo sono stati costantemente informati e assistiti dal vettore». L’aereo diretto a Milano è partito alle 11.20, tre ore dopo il previsto.

I disagi

Può capitare, certo. Volotea lo sa e «si scusa per i disagi causati ai propri passeggeri, la cui soddisfazione e la sicurezza rimangono sempre gli obiettivi primari della compagnia». Il maxi ritardo ha macchiato un tabellino fin qui immacolato: tra venerdì e domenica i voli sono stati puntuali. La compagnia low cost tiene a presentarsi ai viaggiatori sardi come un vettore di «grande affidabilità», e per rafforzare quest’immagine ieri ha reso noti i dati dei primi tre giorni di servizio: «Dall’avvio della gestione della continuità territoriale, Volotea ha registrato performance ottimali, totalizzando elevati tassi di puntualità su tutti i voli da e per la Sardegna».

Le frequenze

Ieri la compagnia low cost, dopo i primi giorni di rodaggio, ha aumentato i collegamenti tra i tre aeroporti sardi e gli scali di Fiumicino e Linate. Fino a cinque coppie di voli (tra andata e ritorno) al giorno tra Cagliari e la Capitale, quattro con Milano. Ma per novembre il decreto ministeriale che regola la continuità territoriale prevede un calo delle frequenze: quattro coppie di voli verso Roma, e solo tre verso Milano. Questo vuol dire che per raggiungere il capoluogo lombardo, dopo il volo dell’alba (alle 7) ci saranno a disposizione un collegamento nel pomeriggio (alle 15) e uno in serata (alle 19), mentre verrà eliminato il decollo di metà mattina.

I bagagli

Restano ancora da eliminare alcune “trappole” sul sito internet della compagnia, che inducono a pagare per imbarcare i bagagli o per prenotare i posti a bordo. Dopo la scelta dell’orario del volo, ai passeggeri vengono proposte immediatamente tre offerte: i pacchetti “combo basic”, “combo go” e “combo plus” che garantiscono posti prenotati, bagagli, imbarco prioritario e altri servizi, a un prezzo che arriva fino a 41 euro. Ma durante la procedura di acquisto non si ricordano le regole della continuità territoriale: i viaggiatori hanno diritto a un bagaglio a mano da portare in cabina e a una valigia da 23 chili da caricare nella stiva. Gratis, senza alcun sovrapprezzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata