Volontari anti sacchetto selvaggio 

Non solo telecamere e sanzioni. Per contrastare l’abbandono dei rifiuti sono in arrivo anche gli ispettori ambientali: volontari che, in collaborazione con la Polizia locale, vigileranno sul corretto conferimento per garantire decoro urbano e rispetto dell’ambiente. Una nuova figura introdotta dal Comune dopo il sì all’unanimità del parlamentino di via Porcu, mentre in città non si placa il fenomeno delle discariche abusive: da Flumini a Sa Serrixedda sino a via Giotto e Rio Su Pau.

La decisione

La proposta è approdata in Comune durante l’ultima riunione di Consiglio, portata in Aula dalla commissione Ambiente dopo settimane di lavoro. «L’ispettore ambientale servirà a contribuire al decoro urbano e a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti nel territorio, da Flumini al centro storico», ha spiegato il presidente della commissione Cenzo Naitana. Obiettivo principale dell’ispettore - che di fatto presterà servizio come volontario - sarà garantire la prevenzione da fenomeni di degrado e inquinamento, la vigilanza e il controllo del corretto conferimento dei rifiuti in tutta la città: un compito non semplice in vista delle novità introdotte dal nuovo appalto di igiene urbana sul ritiro della spazzatura casa per casa. «Si occuperà anche di informare i quartesi e di contrastare i cittadini irrispettosi che provocano un danno all’ambiente e alla città. Compreso chi, con i cani al seguito, sporca le strade», ha aggiunto l’esponente del Movimento civico Naitana.

Via libera unanime

Una novità che ha incassato il sì di tutto il Consiglio, gruppi di opposizione compresi. «Gli ispettori saranno utili per diffondere i valori di salvaguardia dell’ambiente con attività di informazione sul corretto conferimento dei rifiuti, di controllo contro il loro abbandono e di prevenzione nei confronti di chi causa un danno al decoro urbano», ha commentato l’esponente del centrodestra Francesco Caredda, capogruppo di Io sono Quartu. Ora si lavorerà alla definizione di un regolamento in vista della scelta dei volontari e della formazione per la qualifica di ispettore ambientale.