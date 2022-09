Volo di 9 metri, operaio grave 

Un volo di nove metri dentro la cabina dell’escavatore su cui lavorava. È andata decisamente bene a Nino Fronteddu, operaio di 57 anni, di Galtelli, coinvolto in un incidente sul lavoro in una cava di marmo di Orosei. Ha riportato un trauma toracico e numerose fratture in varie parti del corpo e nonostante il pauroso salto nel vuoto, che avrebbe potuto avere conseguenze assai più gravi, fortunatamente non corre pericolo di vita. Trasportato dall’elicottero di Areus all’ospedale di Sassari, i sanitari lo hanno sottoposto ad intervento chirurgico per ricomporre alcune fratture più gravi, preoccupa il sospetto che possa aver riportato lesioni anche alla spina dorsale.

Tra le lamiere

L’incidente si è verificato intorno alle 7.30 di ieri nello stabilimento della ditta Scancella Marmi, in località Oroe. L’emergenza è scattata subito e sul posto è giunta l’ambulanza di base di Orosei. Per estrarre l’operaio, rimasto incastrato tra le lamiere del pesante mezzo, che nel volo si era capovolto restando con le ruote per aria, c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco di Siniscola, arrivati in poche decine di minuti. L’escavatorista è stato stabilizzato su una tavola spinale e poi affidato all’equipe del 118 di Siniscola, infine trasferito a bordo dell’elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Sassari dove si trova ricoverato.

Grande paura

La notizia è rimbalzata a Orosei e a Galtellì dove per l’intera mattinata la popolazione ha tenuto il fiato sospeso. Nino Fronteddu, sposato e con un figlio, è molto conosciuto ed è operatore apprezzato anche nella ditta dove lavora da tantissimi anni. «Abbiamo atteso con ansia notizie da Sassari - dice il sindaco Giovanni Santo Porcu - poteva andare decisamente peggio. Chissà cosa è successo anche perché Nino è un escavatorista esperto». L’incidente ha turbato il clima di festa che si respira a Galtellì per il festival internazionale “Sos Arrastos de Grassia” che ha preso il via ieri sera. Intanto, sono scattate le verifiche per far luce sull’ennesimo incidente sul lavoro nelle cave di Orosei. Sul posto sono giunti i carabinieri di Orosei, insieme agli uomini dello Spresal per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’incidente. Pare che il mezzo al momento del salto nel vuoto verso un terrazzamento sottostante stesse procedendo in retromarcia.