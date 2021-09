Volo chiuso, aggressione al gate 

Arrivata al gate, all’aeroporto di Elmas, ha scoperto che il volo per Verona era stato appena chiuso. Ma quando ha visto che il pullman che avrebbe dovuto portare i passeggeri sull’aereo era ancora nel piazzale, oltre la vetrata, ha insistito chiedendo all’assistente della Ryanair di chiudere un occhio e farla passare. Tutto inutile. Così una cagliaritana di 49 anni si è scagliata sulla dipendete della compagnia, scaraventandola a terra. Ha poi forzato la porta e raggiunto il piazzale, salendo sul bus. Il blitz è servito a poco. Gli agenti della Polaria hanno raggiunto subito la passeggera: invitata a scendere è stata accompagnata negli uffici interni. È stata identificata e denunciata. Il tutto in attesa del referto medico che presenterà la dipendente della compagnia aerea vittima dell’aggressione, accompagnata in ospedale e ancora sotto choc.

Il caos

Il movimentato episodio è avvenuto venerdì pomeriggio. Le operazioni di imbarco sul volo in partenza alle 15,45 da Cagliari per Verona si sono svolte senza alcun problema. Quando le operazioni si sono concluse, è arrivata di corsa una donna. Ha mostrato il biglietto, spiegando di essere rimasta bloccata durante i controlli per la sicurezza, e chiesto di poter salire sull’aereo. Pur dispiaciuta, l’addetta agli imbarchi della compagnia Ryanair non ha potuto far nulla: il pullman, nel piazzale, era in partenza. La discussione si è accesa. La 49enne ha alzato la voce e preteso di passare.

L’aggressione

la situazione è degenerata. La passeggera, prima che potessero intervenire i colleghi dell’assistente Ryanair e la Polizia, ha superato il varco, spintonato con forza la dipendente della compagnia aerea e forzato la porta per raggiungere il piazzale dello scalo di Elmas. In questo modo è salita sul pullman, rimasto però fermo. Perché pochi istanti dopo sono arrivati i poliziotti della Polizia di frontiera. Con un po’ di fatica hanno fatto scendere la cagliaritana, portata negli uffici interni all'aerostazione. Gli agenti, coordinati dal dirigente Mimmo Bari, hanno ricostruito la vicenda e denunciato la passeggera. Intanto l’assistente Ryanair è stata soccorsa, prima dal personale medico presente nell’aeroporto. Poi è stata accompagnata per accertamenti in ospedale. Non ha riportato ferite o lesioni particolari, ma avrà bisogno di diversi giorni di riposo.

Le difficoltà

Sempre venerdì il personale dell'aeroporto ha dovuto gestire un’altra situazione di tensione a causa di due passeggeri che, pur non avendo il Green pass, chiedevano di poter concludere le operazioni di check-in ed essere imbarcati. Anche in questo caso gli animi si sono scaldati. Le due persone hanno alzato la voce, aggredendo verbalmente l’addetto che ha così chiesto l’intervento dei colleghi e della Polizia. A quel punto i due passeggeri si sono allontanati, evitando così di essere identificati dagli agenti della Polaria.

