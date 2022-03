«Voli estivi incerti,  la stagione turistica rischia il fallimento»  

«Subito certezze sui voli in continuità territoriale o rischiamo una stagione flop». L’allarme parte dagli albergatori di Villasimius, preoccupati per il calo di prenotazioni rispetto agli ultimi due anni. Un calo dovuto all’impossibilità di prenotare un volo da Roma e Milano dopo il 14 maggio. «È un problema gravissimo – sottolinea Andrea Nateri, presidente del Consorzio turistico di Villasimius – perché se non ci sono i voli gli ospiti scelgono altre destinazioni, ad esempio la Sicilia. La Regione agisca subito, rischiamo di ritrovarci con l’acqua alla gola. Non basta più il passaparola e la bella pubblicità per far arrivare qui le persone».

I rischi

Le prime avvisaglie di una stagione che si preannuncia incerta sono le lamentele dei clienti italiani che avevano prenotato con largo anticipo (“Adesso diteci come possiamo raggiungere la Sardegna”) e un calo delle nuove richieste. “La finestra per le prenotazioni – aggiunge Nateri – è quella che precede la vacanza di circa cento giorni, chi organizza un viaggio per l’alta stagione a Villasimius lo fa proprio in questo periodo. Senza la possibilità di acquistare un biglietto da Roma e Milano restiamo con il cerino in mano”. A poco servirebbe una soluzione a ridosso del 14 maggio: “Tutti pensiamo che alla fine la soluzione si trovi e che gli aerei continueranno a coprire le tratte, il problema però rimane. Se i turisti prenotano all’ultimo le strutture alberghiere avranno comunque delle difficoltà. Mi riferisco all’assunzione del personale, ad esempio. Come possiamo programmarla se non abbiamo idea di quanti ospiti arriveranno?». I disagi riguardano anche gli amanti degli animali: «Con i low cost – dice ancora Nateri – trasportare un cane è praticamente impossibile. Non parliamo poi dei traghetti, dei veri e proprio viaggi della speranza». Il presidente del consorzio aggiunge anche che «noi, come albergatori, stiamo cercando di organizzarci e di non effettuare alcun rincaro nonostante le tante emergenze. Chiediamo dunque la massima attenzione alla Regione e al Governo sul fronte trasporti perché siamo in difficoltà».

Reazioni

Difficoltà che Giovanni D’Anna, direttore del Simius Playa (un quattro stelle sulla spiaggia storica del paese), non nasconde: «Gli ospiti mi chiamano in continuazione per dirmi che non sanno come arrivare a Villasimius – racconta D’Anna – e io sono costretto a rispondere che non so proprio che cosa dire. La conseguenza è che stanno iniziando a cancellare le prenotazioni». D’Anna mette in evidenza che «gli indecisi a questo punto non verranno in Sardegna. Sì, probabilmente non ci sarà un calo degli stranieri ma negli ultimi due anni è il turismo italiano che ci ha salvato». Il Simius Playa, assieme a quasi tutti i grandi alberghi di Villasimius, inaugurerà la stagione il 28 aprile: «Cosa dobbiamo fare, lavorare due settimane e poi chiudere? Giugno è quasi bruciato ormai. A questo punto la Regione ci dica di chiudere, forse così facciamo prima».