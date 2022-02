«Volevamo votare per tutelare la vita» «No, bene bocciarlo» 

Nell’Isola parte attiva di quella raccolta di firme l’ebbe l’associazione “Walter Piludu per le libertà” che promosse una grandissima campagna di sensibilizzazione raccogliendo l’adesione di decine di migliaia di sardi. Oggi però la presidentessa Alessandra Pisu non nasconde l’amarezza. «Da giurista mi rendo conto che quando si prendono decisioni su campi etici e sensibili, queste possono andare in un senso o in un altro. Ho letto il comunicato della Corte che fa intravedere le motivazioni e devo dire che mi lasciano perplessa, allude a normative a seguito dell’abrogazione che non tutelano la vita e le persone vulnerabili ma a mio avviso non ci sarebbe stato alcun pericolo. Per me poter votare sarebbe stato fondamentale per registrare il cambiamento della società civile». E adesso? «Ci affidiamo al Parlamento perché si arrivi a una legge che regolamenti l’eutanasia. Ma ci affidiamo soprattutto alle associazioni che lavorano per informare e sensibilizzare su questo tema». Il disegno di legge alla Camera non convince Alessandra Pisu: «Non è la risposta adeguata perché si limita a tradurre in legge quel che decise la Corte Costituzionale per la vicenda del dj Fabo. In generale, diciamo che può sistemare una parte del problema ma non lo risolve».

L’associazione “Luca Coscioni” e tantissime altre avevano promosso una raccolta di firme per indire un referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia. Soglia minima 500mila, ne depositarono, di firme, un milione e 200mila. Si chiedeva di abrogare parte dell’articolo 579 del codice penale che punisce l’omicidio del consenziente e permettere così l’eutanasia attiva, che avviene quando il medico somministra il farmaco necessario a morire. Due giorni fa la Corte ha respinto il referendum perché in caso di legalizzazione dell’eutanasia «non sarebbe stata preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e in particolare alle persone vulnerabili».

Il tema divide perché tocca la sensibilità più profonda dell’anima. E la decisione della Corte Costituzionale di due giorni fa, che ha giudicato inammissibile il referendum sull’eutanasia attiva, riporta questo tema in primo piano, anche se in realtà è stato, è e sarà sempre un tema caldo sino a quando anche in Italia non si arriva a una legge che elimini ombre e dubbi.

Il tema divide perché tocca la sensibilità più profonda dell’anima. E la decisione della Corte Costituzionale di due giorni fa, che ha giudicato inammissibile il referendum sull’eutanasia attiva, riporta questo tema in primo piano, anche se in realtà è stato, è e sarà sempre un tema caldo sino a quando anche in Italia non si arriva a una legge che elimini ombre e dubbi.

La decisione

L’associazione “Luca Coscioni” e tantissime altre avevano promosso una raccolta di firme per indire un referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia. Soglia minima 500mila, ne depositarono, di firme, un milione e 200mila. Si chiedeva di abrogare parte dell’articolo 579 del codice penale che punisce l’omicidio del consenziente e permettere così l’eutanasia attiva, che avviene quando il medico somministra il farmaco necessario a morire. Due giorni fa la Corte ha respinto il referendum perché in caso di legalizzazione dell’eutanasia «non sarebbe stata preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e in particolare alle persone vulnerabili».

La delusione

Nell’Isola parte attiva di quella raccolta di firme l’ebbe l’associazione “Walter Piludu per le libertà” che promosse una grandissima campagna di sensibilizzazione raccogliendo l’adesione di decine di migliaia di sardi. Oggi però la presidentessa Alessandra Pisu non nasconde l’amarezza. «Da giurista mi rendo conto che quando si prendono decisioni su campi etici e sensibili, queste possono andare in un senso o in un altro. Ho letto il comunicato della Corte che fa intravedere le motivazioni e devo dire che mi lasciano perplessa, allude a normative a seguito dell’abrogazione che non tutelano la vita e le persone vulnerabili ma a mio avviso non ci sarebbe stato alcun pericolo. Per me poter votare sarebbe stato fondamentale per registrare il cambiamento della società civile». E adesso? «Ci affidiamo al Parlamento perché si arrivi a una legge che regolamenti l’eutanasia. Ma ci affidiamo soprattutto alle associazioni che lavorano per informare e sensibilizzare su questo tema». Il disegno di legge alla Camera non convince Alessandra Pisu: «Non è la risposta adeguata perché si limita a tradurre in legge quel che decise la Corte Costituzionale per la vicenda del dj Fabo. In generale, diciamo che può sistemare una parte del problema ma non lo risolve».

«Occasione persa»

Don Ettore Cannavera ha trascorso una vita in prima linea esponendo le sue idee senza paura. Come quando affermò di aver firmato per il referendum. «Siamo in democrazia e se c'è una presa di posizione del popolo chi sovrintende alla Costituzione non può non ascoltarla. Viviamo in una società pluralista con credenti e laici e la legge di uno Stato deve essere al di sopra. Questa situazione mi ricorda quello che ho vissuto per il divorzio: mi sono esposto a favore ricevendo davvero tante critiche. Ora lo stesso, e mi chiedo: quando non c’è più vita? Quando non esiste relazionalità, quando chi vive non esprime amore. Dio è relazione, amore. Ed è proprio dai credenti che mi aspetto una presa di posizione a favore dell’eutanasia: la morte è un passaggio, non una fine. E ognuno di noi, in uno Stato laico, è responsabile della propria vita»

«Grande vittoria»

Barbara Figus, coordinatrice regionale del Popolo della Famiglia, non usa mezzi termini: «È davvero una grande vittoria, siamo felicissimi. Eravamo certi che la Corte Costituzionale avrebbe rigettato per la vacatio legis che ne sarebbe derivata. Voglio ribadirlo: l’eutanasia può arrivare solo per legge e sarà una legge che noi contrasteremo sempre fino all’ultimo, perché siamo contro la cultura dello scarto senza se e senza ma, per questo ci sentiamo di ringraziare anche Papa Francesco, intervenuto di nuovo recentemente con parole molto nette».

«Le vite vanno salvate»

Don Angelo Pittau, sacerdote che ha maturato esperienze in giro per il mondo per poi tornare nella diocesi di Ales-Terralba, sull’argomento preferisce parlare da uomo: «Bisogna riflettere sulla vita, non per sbarazzarci di essa ma per assisterla sino alla fine. Giovanni Paolo II alla fine della sua esistenza diceva “lasciatemi andare” ma non voleva dire “fatemi fuori” ma “state con me sino alla fine”. Dobbiamo essere in grado di salvare le vite, accompagnandole verso la morte, evento naturale. Forse stiamo esagerando parlando tanto di diritti e poco di natura umana. Sembra quasi che si cerchi la via più facile quando la vita stessa non è facile. E anche quando ci troviamo di fronte alle fragilità, queste si accompagnano ma non si abbattono».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata