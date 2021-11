«Voleva rubare l’auto con mia figlia»  

Paralizzata dal terrore per una vicenda che non dimenticherà mai. Un ladro ha cercato di rubarle la macchina con la figlia a bordo. Solo per un caso fortuito e la forza della disperazione che solo una mamma può avere è riuscita ad entrare e dopo una colluttazione far fuggire il malvivente.

Il racconto

La donna racconta sui social la sua disavventura accaduta venerdì scorso. «Alle 18,40 sono morta. Ma riesco ancora a piangere e a tremare, e in questo momento continuo a farlo mentre scrivo. Non auguro a nessuno l’esperienza che ho vissuto, ma ve la racconto affinché possiate mettere in guardia voi stessi e i vostri amici e parenti». Qui inizia una storia di angoscia. «Prendo la macchina e vado insieme a mia figlia a prendere mio figlio che stava a casa di una compagna in via Lunigiana. A un certo punto cerco di capire se il numero civico che stavo cercando era nelle vicinanze. All'improvviso vedo sul marciapiede un signore anziano che cammina con il suo cane, metto la macchina in doppia fila, spengo il motore e scendo per chiedergli dove fosse il numero 26. Questo signore mi risponde che sarei dovuta andare più giù».

Il terrore

La giovane mamma era intenzionata a raggiungere il più presto possibile quella palazzina dove c’era il figlio. Ma ecco la sorpresa terribile. «Mi giro per risalire in macchina e trovo un ragazzo vestito per bene che cerca di mettere in moto la macchina. Ho avuto quasi il dubbio che la macchina non fosse la mia perché sembrava una scena surreale, ma in una frazione di secondo realizzo che la macchina è la mia perché sento mia figlia che gli urla “vattene” e vedo che dà calci al sedile di guida, visto che lei era seduta nel rialzino dietro di lui». La donna non perde un secondo e si precipita verso l’auto. «Apro lo sportello, lato passeggero, e mi fiondo dentro urlando come una pazza. Nonostante fossi in macchina, lui continuava a cercare di accendere la macchina e nemmeno i miei pugni lo distoglievano. Mia figlia era disperata. Urlava: “lascia stare mia mamma” mentre io cercavo di tirargli via la mano dalle chiavi».