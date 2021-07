Vola il weekend della speranza 

Trenta voli in sette ore, dalle 16 alle 23, hanno chiuso ieri sera il weekend della speranza, quello che per la prima volta si è avvicinato ai dati pre Covid. Tra venerdì e domenica, i passeggeri previsti in transito all’aeroporto Costa Smeralda erano 64.000 tra arrivi e partenze, l’otto per cento in meno rispetto al 2019 ma più del doppio rispetto allo scorso anno quando furono 30.200 con una crescita del 115 per cento.

Il trend

Il trend è in crescita già da qualche settimana: nel weekend precedente i passeggeri in transito sono stati 58.000 e nella sola giornata di sabato 10 luglio si sono registrati, nell’aviazione commerciale, 200 movimenti con 23.000 passeggeri in un solo giorno. I viaggiatori dal primo al 13 luglio sono stati 184.000 mentre lo scorso anno furono 238.000 in tutto il mese. Le premesse, quindi, al netto dalla incertezze pandemiche, sono decisamente incoraggianti per questa stagione di ripartenza.

Il tonfo 2020

Il 2020 è stato l ’annus horribilis per tutti ma per il Costa Smeralda un po’ di più. Nello scalo gallurese, reduce da anni d’oro, alla pandemia si sono aggiunti i due mesi di chiusura per i lavori della pista a ridosso del successivo lockdown e le incertezze dopo il fallimento di Air Italy. Inoltre è lo scalo sardo che maggiormente risente della stagionalità, che ha la più alta incidenza di movimento turistico rispetto a quello dei residenti e il più legato al traffico internazionale. Difficoltà riflesse nei numeri: nel 2020 hanno volato sul Costa Smeralda poco più di un milione di passeggeri contro i quasi tre milioni dell’anno prima con un calo del 65,6 per cento, contro il 62 di Cagliari e il 61 di Alghero.

Nuove scommesse

Tra il 2020 e il 2021 si è anche consumato l’addio dell’Aga Khan con la cessione delle quote di Alisarda nella società di gestione Geasar (l’80 per cento) a F2I Ligantia, holding controllata da F2I e partecipata dalla Fondazione di Sardegna e Blackrock Infrastructure. Una gestione che scommette sulla ripresa degli aeroporti del nord Sardegna (F2I gestisce anche Alghero). A Meridiana si sono sostituite, anche nel traffico nazionale, Easy Jet, ormai leader ad Olbia, e Volotea che quest’anno ha aperto una nuova base oltre a diverse compagnie low cost che stanno cambiando il volto, e parte del business, all’aeroporto della Costa Smeralda.

