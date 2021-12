«Vogue mi ha messo in copertina ma ora punto sulla musica urban» 

Federico è sicuramente chi chiameresti un figlio d’arte. Sua madre, Francesca Manca di Villahermosa, ha calcato le passerelle negli anni d’oro di Londra e Parigi: «Tuttavia per me non è totalmente scontato averlo fatto. Come per il figlio di un medico, che può seguire la carriera paterna oppure fare qualcosa di completamente diverso», spiega Federico dopo qualche riflessione, «a un certo punto mi è sembrato come di guardarmi da fuori. Ho visto davanti a me tante strade e ho scelto quella giusta».

Nel passato di Spinas c’è anche la moda internazionale; per anni è stato modello con l'agenzia Elite, vestendo Versace e Dolce e Gabbana. «Ma ho iniziato a fare musica molto presto». "Nike V2” sorprende per i suoi contenuti, scritti da un ragazzo abituato a vivere in quello che pare il mondo dell’esteriore: «Le Nike rappresentano proprio lo stereotipo del ragazzo alla moda, che quando lo incontri per strada guarda subito la marca di ciò che indossi. Eppure spesso capita di sentirsi diversi, rifiutare un mondo in cui senti quasi tutti falsi. Come tra i due lati di una medaglia opposti. Ma la verità resta comunque nel mezzo».

Dalla passerella alla via della musica. Il cammino, per Federico Spinas è questo, ma è anche appena cominciato. Una canzone «di rottura, contro gli stereotipi, della società in cui viviamo». Così presenta il suo primo singolo, “Nike V2”. Cagliaritano, 26 anni, Spinas sbarca nel mondo della musica con un pezzo urban, ed influenze trap e R'n'B. Il brano è in featuring con il rapper tedesco Ossée e la produzione di Criptic, Nami e Teddi Jones, casa discografica Sony Music – Epic Records Italy.

Da Versace e D&G

«Mia madre»

«Chiuso in casa»

"Nike V2” nasce «in un momento in cui mi sentivo giù, chiuso in casa durante uno dei tanti lockdown. Mi dedicavo tutti i giorni a scrivere e comporre; così, una sera mentre cucinavo, il producer mi mandò una serie di beat; uno mi piacque in particolare e in venti minuti scrissi il pezzo. Poi chiamai il mio carissimo amico Ossée e anche lui realizzò rapidamente la sua parte. Abbiamo conquistato subito il produttore che poi ha rifinito il pezzo a livello finale».

Unire i mondi

L’amore per la musica nasce però come molti dai primi viaggi in auto: «Mia madre metteva ogni volta un cd diverso, e io mi divertivo a riconoscere i gruppi, i diversi strumenti». Ma Fedrico non si ferma qui, sceglie il Conservatorio, poi vengono le prime esperienze musicali dal vivo, al liceo: «All’inizio sognavo il rock, poi sono diventato un dj, specializzandomi nella dance elettronica, e partecipando a feste ed eventi». Quindi la moda, che lo porta anche sulla copertina di Vogue: «Continuerò a farlo, porterò nella musica tante cose che ho imparato in passerella, e viceversa. Sto unendo i mondi». Senza rinnegare le sue origini: «Di Cagliari, la mia Cagliari, ho sempre amato l’anima cosmopolita. Questo aspetto, mescolato alla mia esperienza visitando tanti Paesi, mi ha portato a scrivere un pezzo a due voci, dove Ossée canta in inglese».

«Le mie esperienze»

Per scrivere «mi affido ai miei sentimenti, buttando giù tutto come in un flusso di coscienza. Rap, trap, urban, spesso toccano temi legati alla vita di strada, che io non ho vissuto. Ma mi appassionano temi legati alla salute mentale e alle esperienze vissute che sono mie ma in cui un’altra persona può comunque ritrovarsi». E guarda al futuro con la sicurezza di chi è dove, quando e come vorrebbe. «La musica è arrivata al momento giusto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

