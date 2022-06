«Vogliono uccidere i randagi» 

La trappola per i randagi è semplice ma comunque potenzialmente mortale: il cibo lasciato in terra, pezzi di carne e farro sono mischiati a cocci di bottiglie di vetro fatti in frantumi perché siano inghiottiti insieme ai bocconi di cibo, così che possano devastare l’intestino dell’animale. La trappola, che nell’intenzione di chi l’ha congegnata doveva eliminare i cani randagi di Prato Sardo, è stata scoperta su un marciapiede nella zona poco distante dagli uffici della Motorizzazione civile dai volontari dell’Enpa. «Abbiamo provveduto a denunciare tutto – spiega la presidente Provinciale Maria Paola Boneddu – se gli animali danno fastidio non può essere questo il modo di risolvere il problema».

I precedenti

La presenza di randagi a Prato Sardo è uno dei tanti problemi che attanagliano la zona industriale di Nuoro. Nella zona dove sono state trovate le trappole col vetro, già l’anno scorso qualcuno aveva posizionato dei bocconi con del lumachicida. Quella trappola era stata fatale ad almeno tre animali. «Abbiamo sporto denuncia, ma non abbiamo mai saputo nulla – spiega la Boneddu – eravamo intervenuti anche in quell’occasione, come volontarie e purtroppo erano stati trovati tre animali avvelenati».

L’allarme

La presidente della sezione provinciale dell’Enpa di Nuoro ha lanciato l’allarme sabato sera: «Stasera a Prato sardo sono stati trovati lungo il marciapiede diversi bocconi con vetro. Probabilmente qualcuno, infastidito dai cani, ha ben pensato di eliminarli in questo modo. Si teme che qualche cane sia rimasto ferito poiché qualcuno non si trova», spiegava. Ieri però è stata la stessa Boneddu a spiegare che in quell’area ci sono almeno cinque meticci di mezza taglia e per ora non è stato trovato nessun animale morto. «Abbiamo sporto formale denuncia del fatto», afferma. «Quella zona è piena di telecamere impossibile che un gesto così possa essere passato inosservato. Se gli animali danno fastidio a qualcuno esistono le autorità competenti che devono prendersene carico», afferma.