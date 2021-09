«Voglio una squadra camaleontica» 

Walter Mazzarri si guarda intorno. L'ultima conferenza, prima di un Lecce-Torino a febbraio 2020, sembra un secolo fa. Ma alla vigilia della sua prima volta sulla panchina del Cagliari va dritto sulla concretezza: «Ambiente eccezionale, una struttura all'avanguardia, un gruppo che ha voglia di reagire. Ma per essere serio, come allenatore, dopo tre giorni di lavoro non posso dire altro. Con la Lazio vedrò come i ragazzi reagiranno in campo».

Assenti e presenti

Sono sei i rossoblù che restano a casa, con Strootman che potrebbe tornare in gruppo già lunedì e Godin dopo la gara con l'Empoli. Tra i convocati, Mazzarri ha voluto anche Pavoletti: «Non credo possa giocare. Però dobbiamo creare un'anima nel gruppo e un giocatore esperto come lui viene per capire le idee dell'allenatore e trasmetterle ai compagni. Ci tenevo venisse con noi». Per il resto, formazione tutta da decifrare: «Abbiamo fatto solo una partitella, giovedì, ma ci sono cinque cambi e quando chi partirà dall'inizio sarà in difficoltà, potrò cambiarlo. Non voglio alibi, affrontiamo una squadra forte, ma non ci mettiamo limiti». Vuole subito trasmettere sensazioni positive a un gruppo scosso da un esonero-lampo: «La Lazio è una squadra forte, abituata a stare ai vertici e sarà arrabbiata dopo le due sconfitte. La rispettiamo, ma il calcio può dare sorprese e se riusciamo a fare quel poco che abbiamo provato in questi giorni, possiamo metterli in difficoltà». Nandez nel mirino: «Gli piace giocare sulla fascia e lì per ora lo impiegherò. Ma cercherò di entrargli in testa per fargli capire che può giocare in tutti i ruoli».

La nuova sfida

Il tecnico sta studiando la squadra che il presidente Giulini gli ha consegnato: «Non amo subentrare, voglio dare un'impronta alle mie squadre, che devono avere un'anima e non mollare mai fino alla fine. E voglio che anche il Cagliari sia così il prima possibile. Per ora ho toccato qualche tasto, ho dato alcune indicazioni. Con la Lazio è un test per capire cosa è arrivato ai ragazzi. Ma solo quando arriveremo alla prossima sosta, potrò dire qualcosa di più, perché una cosa è vedere le squadre in tv, un'altra allenarle». Però una cosa è chiara: «Ho scelto Cagliari perché è una piazza stimolante e le responsabilità mi galvanizzano. Il mio sogno è portare avanti un progetto intelligente, facendo bene quest'anno e poi crescere ancora. Perché questi tifosi, dopo anni di sofferenze, meritano di togliersi delle soddisfazioni».