«Voglio un Man identitario» 

Il suo biglietto da visita fa capire le intenzioni, rievoca trascorsi illustri. «Sono contenta e onorata di approdare in un museo che ha una storia lunga e soprattutto un’identità molto solida, mantenuta coerente fino a oggi». La neo direttrice del museo Man di Nuoro, Chiara Gatti, rompe il ghiaccio e parla da Milano, sebbene la sua mente sia già in Barbagia, tra quelle candide sale che non vede l’ora di allestire e di arricchire con la sua impronta. «D’accordo con il presidente Tonino Rocca continuerei a lavorare sulle tre anime del museo. Quindi, sul moderno, sul contemporaneo e sulla valorizzazione dell’arte sarda, sia per quanto riguarda le collezioni storiche sia per l’apertura alle nuove ricerche e ai nuovi linguaggi, coinvolgendo anche gli artisti locali. Magari recuperando i laboratori e le residenze per gli artisti, dando vita a gemellaggi anche con altre strutture museali».

Idee chiare

La selezione che l’ha vista primeggiare, martedì scorso, è già un ricordo. La storica e critica dell’arte, nonché firma per le pagine culturali del quotidiano La Repubblica, sta già pensando alla progettazione. D’altronde, per il momento l’offerta espositiva del Man è garantita solo per il primo semestre del 2022, con la mostra dedicata a Carlo Levi. Ecco perché la prossima settimana Chiara Gatti sarà in Barbagia, con tutta probabilità. In quell’ambiente che apprezza e che conosce bene, visto che nel recente passato è stata curatrice di due importanti esposizioni durante la direzione del toscano Lorenzo Giusti. «Sì, abbiamo l’urgenza dell’estate - racconta con schiettezza - su questa stagione dobbiamo subito lavorare, cercare di “macinare” velocemente le nostre idee. Al tempo stesso, nell’immediato vogliamo garantire al pubblico un’idea di programmazione più a lungo termine, sicuramente anche per l’anno prossimo. Stiamo lavorando su questo».

Nuoro si apre al mondo

Il cuore dell’Isola che diventa vetrina, centro in grado di accogliere e di irradiare arte senza alcun complesso di inferiorità. Quella strada tracciata dalla prima direttrice del Man, Cristiana Collu, oggi diventa il cammino da percorrere, come richiesto a gran voce da un territorio che vede nel suo museo un’occasione di riscatto, un’apertura verso palcoscenici lontani ma raggiungibili. Chiara Gatti riparte da qui, non lo nasconde: «Ricordo che è stata organizzata anche una memorabile mostra di Picasso, che ha lanciato il Man nell’empireo dei musei italiani. Dunque, la volontà è quella di riprendere una linea che è tipica dell’identità di questa struttura. Per cui, continuare con il binario dei maestri del Novecento, con dei nomi internazionali su cui stiamo già riflettendo».