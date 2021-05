«Voglio rivedere il mare, aiutatemi» 

I sogni negli ultimi tempi li ha dovuti chiudere tutti in un cassetto. Una camminata all’aperto, una passeggiata sulla spiaggia, un viaggio lontano, sono diventati ostacoli insormontabili. Perché Sarah Sarritzu 26 anni, affetta da una malattia rara che le distrugge le ossa, provocandole dolori atroci e che la costringe a ricorrere alla nutrizione con la flebo a causa dei problemi di digestione, adesso è anche peggiorata: anche quei pochi passi che prima faceva adesso sono impossibili ed è costretta a muoversi solo sulla sedia a rotelle. Uscire di casa è ormai sempre più una rarità.

L'appello

Ma c’è un desiderio che non vuole lasciare sepolto tra le cose da non fare più. Sarah Sarritzu, vuole ancora vedere il mare. Andare in quelle calette verso Villasimius dove era stata con la mamma e magari riuscire ancora a nuotare nel mare cristallino di Cala Pira. A fare da portavoce del suo desiderio è la mamma Elisabetta Atzori, che ha lanciato un appello sui social per regalare alla figlia una nuova speranza. «Scrivo sperando che possiate aiutarmi a trovare una persona con un’imbarcazione per poter avverare il desiderio di mia figlia Sarah».

La battaglia

Fino a qualche anno fa, prosegue Elisabetta Atzori, «riuscivamo ad andare al mare, perché qualche passo con l’aiuto di una persona riusciva a farlo e con la passerella che arrivava quasi alla battigia poteva arrivare dentro l’acqua, ma ormai da qualche tempo non riesce più a fare neanche quello. Ci sarebbero le “sedie job”, ma non si trovano in ogni spiaggia, e Sarah che ama il mare, e adora scoprire posti sempre diversi, vorrebbe andare nelle calette dove è stata tanto tempo fa». Il sogno della mamma è «farle vivere una giornata speciale. Cerco una persona che abbia un’imbarcazione con lo spazio per far salire Sarah con la sua sedia a rotelle e che sia disposto a passare una giornata con noi per farle visitare le calette che lei ha sempre desiderato visitare e che le permetta di poter fare il bagno. Ringrazio chi condividerà questo appello sperando in un esito positivo». Detto questo, la madre precisa che non cerca un servizio gratuito, anzi. «Sto semplicemente cercando qualcosa di adatto, perché è pieno di imbarcazioni disponibili (anche grandi), ma è più difficile trovarle adatte, che possano offrire un servizio di una giornata intera e che possano ospitare Sarah».

Le offerte

E in tanti hanno risposto all’appello. C’è chi da Santa Teresa di Gallura si è detto pronto a portare la ragazza alla scoperta dell’arcipelago della Maddalena, ma purtroppo non può fare un viaggio così lungo. Il messaggio viaggia veloce in rete e di sicuro si troverà qualcuno che possa fare avverare il sogno della ragazza. Sarah Sarritzu è una ragazza forte e coraggiosa che non si è fatta piegare dalle avversità della vita. La sua Via Crucis è iniziata tanto tempo fa quando era soltanto una bambina. All’inizio però non si riusciva a capire i sintomi che venivano confusi con problemi legati alla crescita. Da qui inizia il tour da un medico all’altro ma in poco tempo le cose precipitano, fino alla situazione attuale. Sarah Sarritzu è riservata e come sempre preferisce che a parlare sia la sua mamma: «Quello che ha sempre desiderato è stare immersa nel mare cristallino. Ecco io voglio regalarle ancora questo sogno, per dare un po’ di normalità in una vita di sacrifici e scandita dalla malattia».

