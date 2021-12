«Voglio la Davis in Italia» 

«Stiamo facendo un’offerta e confidiamo di ospitare, per i prossimi cinque anni, la fase finale di Coppa Davis in Italia». L'annuncio, a sorpresa, arriva da Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, nella conferenza stampa che ha aperto l'ultima giornata delle Cupra Fip Finals Sardegna 2021 di padel. Dal PalaPirastu il numero 1 della federazione non risparmia una stoccata al capoluogo isolano per gli impianti: «Volevamo farla a Cagliari, l’investimento è compatibile con quanto la Regione sta facendo per lo sport e per la città. Però non possiamo farla, perché ci chiedono un palazzetto di almeno 8.000 posti. Andremo altrove e mi piange il cuore: purtroppo scappa un evento fra i più prestigiosi dei prossimi cinque anni in Italia».

Lo scenario

Sul PalaPirastu, dopo le feste, è previsto un incontro fra il sindaco Truzzu, le federazioni e il Coni per definire gli standard per la ristrutturazione, in modo da utilizzarlo non solo per eventi sportivi ma anche per congressi. Sul suo stato attuale Binaghi è altrettanto duro: «In Italia ce ne sono 107 di capienza maggiore. La situazione è disastrosa: non c'è riscaldamento, né seggiolini e cabine per i broadcaster. Questo è un limite per la crescita dello sport in Sardegna, ma Regione e Comune hanno capito che gli eventi sportivi possono essere un volano per la crescita del nostro territorio».

Le finals di padel

In attesa della ristrutturazione, il PalaPirastu ha ospitato per la seconda edizione, senza però avere un grande riscontro di pubblico, le Finals del circuito Fip di padel. «Ci confermiamo la capitale di questo sport», la soddisfazione del sindaco Truzzu, «la città sa rispondere alle esigenze delle federazioni internazionali per eventi di livello. Ma non è un punto di arrivo: serviranno investimenti sulle strutture sportive, di base e non. Vogliamo ospitarne altri». Anche Gianni Chessa, assessore regionale al Turismo, è contento ma si accoda alla richiesta di sistemare gli impianti: «Le Cupra Fip Finals, e il cartellone di eventi sportivi, proiettano la Sardegna nel mondo e portano il mondo qui. Abbiamo avuto un ritorno degli investimenti, con presenze giornaliere e soldi lasciati sul territorio. L'Isola è l'unica in Italia ad aver avuto due eventi internazionali di padel, ci ho creduto quando non lo faceva nessuno. Ma dobbiamo aumentare i posti letto e avere strutture idonee».