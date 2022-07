«Voglio giustizia per mio padre morto da solo al Sirai» 

Nando Miai era finito al Pronto soccorso dopo che per diversi giorni, a causa di un’infezione alla gola, si era fortemente disidratato poiché, a causa del dolore, aveva mangiato e bevuto pochissimo: «Sapendo che per gli anziani la disidratazione può avere gravi conseguenze lo abbiamo convinto a ricorrere al Pronto soccorso in modo che potessero reidratarlo e intervenire dopo l’analisi dei suoi valori». Valori risultati molto alterati, tali da richiedere un rapido intervento terapeutico. Ma non è andata così: l’anziano è dovuto restare per quattro giorni in lettiga, con tanti altri pazienti, in attesa del suo turno di visita: «Quattro giorni in cui la situazione è precipitata – racconta Luca – quando è entrato nel reparto di Medicina era già in blocco renale». Come se non bastasse, in quei giorni di attesa ha contratto il Covid: «Eravamo sconvolti e essendo positivo era impossibile andare a fargli visita per rassicurarlo visto che ci dicevano che era molto agitato; – continua – un problema che non si è risolto nemmeno quando si è negativizzato ed è rimasto, per ragioni a noi incomprensibili, nel reparto Covid».

Luca Miai ha 55 anni, gli ultimi dei quali trascorsi a prendersi cura, insieme alla sorella, dei genitori ultranovantenni. Suo padre, Nando, pensionato dell’Enel, aveva quasi 93 anni quando quella che Luca definisce «una tragica disavventura nel mondo della sanità sulcitana», ha avuto inizio. «So purtroppo di non essere l’unico ad aver vissuto una storia simile – racconta, dopo che il suo avvocato Claudio Vivarelli ha presentato, su suo mandato, una querela contro chi, all’ospedale Sirai, ha gestito il caso – ma ogni giorno mi sveglio con il rimorso di aver portato mio padre all’ospedale, col rimpianto di non aver provato a curarlo a casa per evitargli quel finale tragico, lontano dalla sua famiglia che lo adorava ma che lui, senza che noi avessimo colpa, ha sentito lontana nel momento in cui più ne aveva bisogno».

«Nostro padre ha trascorso gli ultimi due mesi della sua vita in un letto dell’ospedale di Carbonia. L’ultima volta che lo abbiamo visto è stata quando è salito, con le sue gambe, sull’ambulanza. Due mesi dopo era morto, senza averci mai più rivisto. In totale solitudine, senza un abbraccio o una parola di conforto: si sarà sentito abbandonato, perso».

Il dolore

Il ricovero

Nando Miai era finito al Pronto soccorso dopo che per diversi giorni, a causa di un’infezione alla gola, si era fortemente disidratato poiché, a causa del dolore, aveva mangiato e bevuto pochissimo: «Sapendo che per gli anziani la disidratazione può avere gravi conseguenze lo abbiamo convinto a ricorrere al Pronto soccorso in modo che potessero reidratarlo e intervenire dopo l’analisi dei suoi valori». Valori risultati molto alterati, tali da richiedere un rapido intervento terapeutico. Ma non è andata così: l’anziano è dovuto restare per quattro giorni in lettiga, con tanti altri pazienti, in attesa del suo turno di visita: «Quattro giorni in cui la situazione è precipitata – racconta Luca – quando è entrato nel reparto di Medicina era già in blocco renale». Come se non bastasse, in quei giorni di attesa ha contratto il Covid: «Eravamo sconvolti e essendo positivo era impossibile andare a fargli visita per rassicurarlo visto che ci dicevano che era molto agitato; – continua – un problema che non si è risolto nemmeno quando si è negativizzato ed è rimasto, per ragioni a noi incomprensibili, nel reparto Covid».

Finale tragico

Quando era già trascorso un mese, le condizioni del paziente erano sempre gravi ma, secondo i protocolli, Nando Miai avrebbe potuto essere dimesso e indirizzato a casa o verso una residenza sanitaria assistita: «La seconda ipotesi appariva troppo lunga e tortuosa, per la prima io ho chiesto mille volte di poterlo vedere per rendermi conto delle condizioni e valutare se e come avessi potuto assisterlo visto che era pieno di piaghe e alimentato ormai con il sondino – racconta ancora il figlio – ma mi è stata negata questa possibilità e al telefono mi è stato persino detto che ero passibile di denuncia per abbandono di incapace. Ho tutte le registrazioni di quelle telefonate che ancora mi sconvolgono. Ma come avrei potuto fare a occuparmene da solo? Per l’attivazione dell'assistenza domiciliare ho avuto informazioni contrastanti dai medici del reparto e dal medico di famiglia, mi sentivo tra due fuochi. Questa situazione è andata avanti per quasi un altro mese fino a che, una mattina, mi hanno chiamato per dirmi che era morto. Quando ce lo hanno “consegnato” non riuscivamo a riconoscerlo». Luca Miai ora vuole chiarezza: «Non ho desiderio di rivalsa – premette - voglio sapere perché questo sistema sanitario fa temere a un figlio di ricoverare il padre in ospedale. Voglio capire perché a un anziano che ha vissuto 92 anni nel totale rispetto delle regole venga tolto il diritto di morire in totale serenità. So che i medici e gli infermieri lavorano in condizioni impossibili, ma se qualcuno ha responsabilità per questo finale indecente deve essere chiamato a risponderne».

